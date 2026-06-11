愛知・一宮『カフェファイブ』は和も洋も選び放題。おにぎりからドッグまで揃うモーニングが魅力

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、愛知・一宮のカフェ店『カフェファイブ』です。

和と洋、スイーツや定食が選び放題

「おにぎりセット」のおにぎりは梅と五目の2種類で、国内産コシヒカリを使用。ご飯もののモーニングは他に「たまごかけごはんセット」（ドリンク代＋30円）も用意。

おにぎりセット（ドリンク代＋0円）：ブレンドコーヒー500円

『カフェファイブ』おにぎりセット（ドリンク代＋0円） ブレンドコーヒー 500円

ホットドッグとエッグドッグの2種類のドッグとスープ、ゆで卵、ポテトサラダが付く「モーニングドッグセット」は食べ応え十分。ブランチにもピッタリだ。

11時以降は「アジフライ定食セット」（ドリンク代＋290円）などもあり、ランチとして利用する客も。

『カフェファイブ』

一宮『カフェファイブ』

［店名］『カフェファイブ』

［住所］愛知県一宮市浅野一本杉58

［電話］0586-76-1103

［営業時間］7時〜18時

［休日］無休

［交通］JR東海道本線ほか尾張一宮駅から名鉄バス50岩倉駅（印田・羽根経由）行き、浅野公園前停留所下車、徒歩8分

※駐車場32台

撮影・取材／永谷正樹

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、モーニングドッグセットの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】その日の気分によって選べる！ 和洋そろったモーニング（4枚）