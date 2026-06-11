小池栄子が主演を務めるドラマ『さよならノワール』に、岡山天音、荒川良々、味方良介、濱尾ノリタカ、眞島秀和、戸田恵子、渡部篤郎が出演することが決定した。

参考：岡山天音が目指す“頭で考えた場所”ではない芝居 「奇跡のような瞬間を祈りながら」

本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるよう寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。

『ナースのお仕事』シリーズ（フジテレビ系）、『踊る大捜査線』（フジテレビ系）などの名作を送り出してきた火9枠。近年は『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』『東京P.D. 警視庁広報2係』『夫婦別姓刑事』と警察ドラマが続いている。『さよならノワール』は今まであまり描かれることのなかった「犯罪被害者支援室」にスポットを当てる警察ヒューマンドラマとなる。

舞台は日本有数の歓楽街・池袋。日々さまざまな事件が起きる池袋の治安を守る西池袋署に、犯罪被害者支援室が発足する。被害者に対等かつ親身に寄り添うことができる黒木夏海（小池栄子）のもとに、心理学者・白石絵梨子（北香那）が派遣の支援員としてやってくる。一見正反対の2人だが、それぞれが心に“傷”を持っており、ある意味“はぐれもの”同士が相棒になり、互いに足りない部分を補いながら被害者たちと向き合っていく。

岡山が演じるのは、西池袋刑事課強行犯係の鴨居卓海。感情に流されないタイプで、コミュニケーションが苦手な絵梨子ともよく会話する仲になるが、上司でコンビを組む中谷（味方良介）からは“何を考えているのか分からない奴”と思われている。同僚にもプライベートな部分を見せないのは、誰にも明かせないある過去を持っているからだ。

荒川は刑事課・課長の桑原栄二。大都市・池袋の刑事課長になり、「ここでひと花咲かせれば本庁勤務になるかも」とひそかに期待している。夏海が山粼（渡部篤郎）失踪の秘密を握っているのではないかと疑っている。

味方が演じるのは、強行犯係・係長の中谷健人。自身では大した実績を残せていないこともあり、マル暴時代の夏海の活躍に嫉妬し、ライバル視してきた。夏海が支援室に異動になったことをひそかに喜んでおり、被害者支援には非協力的立場をとる。味方は本作と同じく井上由美子が脚本を手がけた『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）や、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）にも出演している。

濱尾が演じるのは、暴力団対策係の大野裕也。チャラい口調のイマドキ男子ながら仕事はテキパキこなし、暴対係所属で上司が河口であるため暴力団にもあまり物怖じしないが、感情で動きがちだ。

眞島が演じるのは、暴力団対策係・係長の河口真二郎。若い頃はヤンキーで暴走族や極道に憧れていたが、自身が悪の道にいく勇気はなく、学生時代に補導された時、説教してくれた警察官に心打たれて同じ道へ進んだ。外見はヤクザよりヤクザっぽいが繊細で、夏海に片思い中。

戸田が演じるのは、夏海や絵梨子と同じく犯罪被害者支援室に所属する臨床心理士・田村貴子。民間の支援センターから西池袋署に出向し、被害者支援コーディネーターとして活動している。明るい性格の持ち主で、夏海と絵梨子の2人をあたたかく見守っている。

渡部が演じるのは、かつて西池袋署で組織犯罪対策係・係長を務めていた山崎創。同じ係に所属していた夏海とは良き師弟関係でありバディを組んでいたが、ある出来事をきっかけに突然失踪し、夏海の前から消えてしまった。現在は生死不明だ

なお、犯罪被害者支援室は警視庁内に実在しているが、本作では警視庁西池袋署の中に新設された設定。西池袋署は架空の設定で、暴力団対策係は2025年10月より組織犯罪対策係に改称されている。

■コメント・岡山天音（鴨居卓海役）飄々とした佇まいの人物だと思います。その一方で複雑さを内包した形になる様、鴨居と追いかけっこの日々です。つかめそうで、つかめない、小憎らしさに翻弄されています。これまでに作られてきた刑事ドラマとは違った構造のドラマになっていると思います。純粋に人と見つめ合うことの尊さを、掬い取っていただけるとうれしいです。素敵なキャストの皆様が演じる、それぞれのキャラクターたちの人間模様にも注目していただきたいです。

・荒川良々（桑原栄二役）フジテレビの火曜よる9時放送の『さよならノワール』に出演します。題名はさよならノワールです。ノワールとはフランス語で“暗い”“陰鬱な”“悲哀”などみたいです。果たしてドラマの中でノワールにさよならできるの!? そしてワタクシも52歳になり、初めての刑事課長を務めます…そうです！“デカ長”です。同じ刑事ドラマの『太陽にほえろ！』（1972年～1986年、日本テレビ系）では、石原裕次郎さんが演じておられていました。ワタクシもブラインドを指で少し広げて夕陽を眺めるシーンがあるのか!? 多分ありませんが、眉間にシワをよせてシブく演じさせてもらっております。乞うご期待！！

・味方良介（中谷健人役）刑事という仕事に対して非常にまっすぐで、勤勉かつ誠実な人物です。実直であるがゆえに、どこか堅苦しく、高圧的な鎧を纏っているようにも見える。確固たる信念を持っている反面、視野が狭くなってしまう危うさもある人間だと感じています。だからこそ、中谷という人物の呼吸や目線、相手との距離感を大切にしながら、不器用さや人間らしさを丁寧に表現できればと考えています。犯罪被害者支援室にフォーカスを当てた作品ではありますが、一つの事件に対して、それぞれが何を感じ、どう向き合うのかが非常に色濃く描かれています。立場が違えば正義も変わるし、守りたいものも違う。その中で必死にもがきながら前に進もうとする人たちの姿に、この作品の大きな魅力があると感じています。サスペンスとしての緊張感はもちろん、人間ドラマとしても深く楽しんでいただける作品です。

・濱尾ノリタカ（大野裕也役）大野は今作の中では最も物事を難しく考えていない人物かと思っております。面白いことには笑い、嫌に思うことにはムカつきます。体力があり、肉体労働は得意ですが、細かい規則や内規に対してはふわっとしています。僕自身は考えすぎてしまう気質がありますが、不思議と大野は凄く楽に演じられています。良いタイミングで大野という役柄と出逢えたなと、個人的に大野には感謝しています。楽しく、感じるままに、演じられております！被害者支援自体をメインテーマとして掲げている作品はこれまでには珍しく、そのこと自体がまずこの作品としての大きな見どころかと思います。演出家の河毛（俊作）監督が織りなす世界観、監督ご自身の美学が僕はとても好きです。そしてそれを映像へと拡張する技術部スタッフの皆様をはじめ、スタッフ・キャスト全員が信頼関係をもとに作っているからこそ、クオリティの高い作品になっていると感じます。現場の空気はとても居心地が良く、小池さんを中心に一丸となって日々撮影に臨んでおります！ 皆様是非、ご覧くださいませ。

・眞島秀和（河口真二郎役）私が演じる河口真二郎は、組対（組織犯罪対策係）の刑事で、小池さん演じる黒木の元同僚です。上司の失踪という過去を抱えながら犯罪被害者支援の仕事に就いている黒木に対して、河口はある意味での理解者でもあります。衣装なども含め、少しこだわりの強い刑事として作り上げていますし、濱尾さん演じる後輩刑事とのやり取りも楽しみながら演じています。小池さんと北さんのやり取りや、2人の関係性の変化、そしてチームワークが良いのか悪いのか掴みきれない刑事たちの会話も、この作品の魅力のひとつだと思います。『さよならノワール』、ぜひよろしくお願いいたします。

・戸田恵子（田村貴子役）わたくし、田村貴子は、シスターフッドと申しましょうか、黒木と白石の姉であり母でありの存在と思ってます。小池栄子さんと北香那さんとのバディが、今までにない凹凸コンビで最高です！

・渡部篤郎（山崎創役）今作は犯罪被害者支援室という実在する部署を描いていて、新しい切り口の警察ドラマだと思いました。山崎は後半まで会話の中や回想シーンの中でしか登場しないので、シークレットの部分が大きい人物です。序盤は伏線として出ている部分が、終盤にかけて一気に回収されてくると思います。後半に向けてのキーパーソンだと聞いていますが、物語の最後にどうなってしまうのかは聞かされていないので、私自身も楽しみにしています。（文＝リアルサウンド編集部）