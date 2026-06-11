「ボクシング・６回戦」（１０日、後楽園ホール）

今春、大橋ジムに入門したアマチュア３冠の“ザ・ドリーム”片岡叶夢（１８）＝大橋＝がプロデビュー戦となる５４キロ契約６回戦に臨み、３回ＴＫＯ勝ちした。１７１センチの長身サウスポーは、リーチを生かして遠い間合いから鋭く伸びる左ストレート、左ボディーを効果的に打ち分けて圧倒。３回にロープ際で左右の連打をまとめたところでレフェリーストップとなった。「とりあえず、しっかり勝てて良かった」と汗を拭った。

３月にプロデビューした兄・雷斗（１９）に続いて華々しく初陣を飾った。井上尚弥（３３）もリングサイドで見守ったが、大先輩からもらったシューズを履いてリングに上がり、尚弥のデビュー戦などの試合映像も参考にしていたという１８歳は「（自己採点は）４０点」と志が高く、「プロは倒すイメージだったが、当て勘やタイミングなど、今のパンチじゃ倒せない」と課題を強調した。名前にちなみ、大橋秀行会長（６１）からは“ザ・ドリーム”というニックネームを授かった逸材は「最終的に世界王者になって（人に）夢や希望を与えたい」と青写真を描いた。