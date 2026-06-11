NY株式10日（NY時間15:03）（日本時間04:03）
ダウ平均　　　50083.51（-788.60　-1.55%）
ナスダック　　　25221.01（-457.81　-1.78%）
CME日経平均先物　63770（大証終比：-570　-0.90%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10254.81（+27.48　+0.27%）
独DAX　 24195.31（-237.75　-0.97%）
仏CAC40　 8161.83（-41.60　-0.51%）

米国債利回り
2年債　 　4.125（+0.006）
10年債　 　4.538（+0.022）
30年債　 　5.023（+0.026）
期待インフレ率　 　2.347（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.076（+0.033）
英　国　　4.931（+0.028）
カナダ　　3.489（+0.002）
豪　州　　4.890（-0.029）
日　本　　2.679（+0.005）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.20（+2.00　+2.27%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4125.40（-161.00　-3.76%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝61771.38（-344.97　-0.56%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0991万4306（-55368　-0.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ