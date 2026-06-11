ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７８８ドル安 シカゴ日経平均先物は６万３７７０円
NY株式10日（NY時間15:03）（日本時間04:03）
ダウ平均 50083.51（-788.60 -1.55%）
ナスダック 25221.01（-457.81 -1.78%）
CME日経平均先物 63770（大証終比：-570 -0.90%）
欧州株式10日終値
英FT100 10254.81（+27.48 +0.27%）
独DAX 24195.31（-237.75 -0.97%）
仏CAC40 8161.83（-41.60 -0.51%）
米国債利回り
2年債 4.125（+0.006）
10年債 4.538（+0.022）
30年債 5.023（+0.026）
期待インフレ率 2.347（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.076（+0.033）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.489（+0.002）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.20（+2.00 +2.27%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4125.40（-161.00 -3.76%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝61771.38（-344.97 -0.56%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0991万4306（-55368 -0.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50083.51（-788.60 -1.55%）
ナスダック 25221.01（-457.81 -1.78%）
CME日経平均先物 63770（大証終比：-570 -0.90%）
欧州株式10日終値
英FT100 10254.81（+27.48 +0.27%）
独DAX 24195.31（-237.75 -0.97%）
仏CAC40 8161.83（-41.60 -0.51%）
米国債利回り
2年債 4.125（+0.006）
10年債 4.538（+0.022）
30年債 5.023（+0.026）
期待インフレ率 2.347（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.076（+0.033）
英 国 4.931（+0.028）
カナダ 3.489（+0.002）
豪 州 4.890（-0.029）
日 本 2.679（+0.005）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.20（+2.00 +2.27%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4125.40（-161.00 -3.76%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝61771.38（-344.97 -0.56%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝0991万4306（-55368 -0.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ