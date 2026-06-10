新米ママ・岡田結実、初産は「スポンって痛みなく…」 効果抜群の“運動法”明かす「感動しました」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月9日（火）の同番組には、1児のママ・新川優愛、2児のママ・江藤菜摘、1児のママ・岡田結実がゲスト出演した。

岡田は2025年に一般男性と結婚し、2026年2月に第1子出産を報告。岡田が体験したばかりの初産を振り返ると、ほかのママたちは衝撃を受けて…。

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岡田は、第1子を無痛分娩で出産。“無痛”といっても、痛みを感じる人もいれば感じない人もいて個人差がある出産方法だが、岡田は「マタニティピラティスをやっていたことによって、スポンって痛みなく産めた」という。

“マタニティピラティス”とは妊娠中に出産に向けて体を整える運動法で、「お腹の圧で赤ちゃんを押し出す感覚」を掴んだという岡田。実際、出産時は麻酔が効いていても、その感覚がわかったそうで「一緒に赤ちゃんと頑張ってるっていうので、感動しました」と振り返った。

また、マタニティピラティスの効果かは不明だが、岡田は麻酔のカテーテルを背中に入れられる際に看護師から、「背中の丸め方が上手すぎて教科書に載せたい」と称賛されたという。「そんな褒めてもらえるんだって、めっちゃ感動して、それだけで泣いてました」と振り返る岡田に、ほかのママたちは驚きと笑いでいっぱいだった。