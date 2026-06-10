JO1川西拓実、憧れのアーティストとコラボレーション実現「この曲を聴いて少しでも幸せな気分に、楽な気持ちに」【コメント全文】
グローバルボーイズグループ・JO1の川西拓実が、今年メジャーデビュー20周年を迎える4人組ロックバンド・MONKEY MAJIKとコラボレーションソング「Unstoppable」を17日にデジタルリリースすることが10日、発表された。
【写真】MONKEY MAJIKとのコラボレーションソングジャケット
川西は、以前から音楽に親しむようになったルーツとしてMONKEY MAJIKの存在を挙げており、「いつか共演したい憧れのアーティスト」として数々のメディアで語ってきた。そんな川西の長年の思いが実を結び、今回待望のコラボレーションが実現。また、きょう10日からPre-add／Pre-saveのサブスク予約も開始となった。
憧れのアーティストとの共演について、川西は「小学生の頃からMONKEY MAJIKさんの曲を聴いてきていたので、自分がその一部になれることを本当に光栄に思います」とコメントを寄せた。
【川西拓実（JO1）コメント全文】
小学生の頃からMONKEY MAJIKさんの曲を聴いてきていたので、自分がその一部になれることを本当に光栄に思います。制作はとても楽しく、仙台にも伺わせていただきました。自分らしく生きていくこと、自分の周りも巻き込んで幸せにしていくというメッセージを込めています。この曲を聴いて少しでも幸せな気分に、楽な気持ちになってほしいです。
そしてメジャーデビュー20周年おめでとうございます。MONKEY MAJIKさんから受けた感動、影響をまた次の世代につなげられるように僕も音楽活動をしていこうと思います。
【写真】MONKEY MAJIKとのコラボレーションソングジャケット
川西は、以前から音楽に親しむようになったルーツとしてMONKEY MAJIKの存在を挙げており、「いつか共演したい憧れのアーティスト」として数々のメディアで語ってきた。そんな川西の長年の思いが実を結び、今回待望のコラボレーションが実現。また、きょう10日からPre-add／Pre-saveのサブスク予約も開始となった。
【川西拓実（JO1）コメント全文】
小学生の頃からMONKEY MAJIKさんの曲を聴いてきていたので、自分がその一部になれることを本当に光栄に思います。制作はとても楽しく、仙台にも伺わせていただきました。自分らしく生きていくこと、自分の周りも巻き込んで幸せにしていくというメッセージを込めています。この曲を聴いて少しでも幸せな気分に、楽な気持ちになってほしいです。
そしてメジャーデビュー20周年おめでとうございます。MONKEY MAJIKさんから受けた感動、影響をまた次の世代につなげられるように僕も音楽活動をしていこうと思います。