スタートから鋭いダッシュを決め、ハナをうかがうスピードを見せたロックターミガンだったが、主張したフィンガーに先手を譲り、1コーナーでは2番手でレースを進めた。道中は勝ち馬をマークする形で運び、勝負どころから差を詰めにかかったものの、このあたりではすでに手応えで見劣る状況に。それでも最後まで簡単には脚色が鈍ることなく粘り込み、徐々に後続にかわされながらも大きく崩れることなく4着で入線した。勝ち馬との差はあったものの、先行力を生かして最後まで踏ん張りを見せる内容ではあった。

4着 ロックターミガン

西村淳也騎手

「スタートは良かったのですが勝ち馬に主張されました。それについて行ったけど、最後は苦しくなってしまいました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

6月10日、大井競馬場で行われた11R・東京ダービー（Jpn1・3歳・ダ2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、フィンガー（牡3・美浦・田中博康）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のシルバーレシオ（牡3・栗東・野中賢二）、3着に4番人気のリアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは2:04.4（重）。

東京ダービー・フィンガーと戸崎圭太騎手 (C)Hiroki Homma

戸崎圭太の手綱さばき光る

羽田盃を制してここに臨んだフィンガーが、見事にダートクラシック二冠を達成した。スタートから抜群のダッシュを決めると、迷いなくハナへ。積極果敢なレース運びで主導権を握った。終始先頭で隊列を引っ張りながらも手応えは十分。直線に向いてから再び加速すると、後続を寄せ付けないままゴールへ飛び込んだ。戸崎圭太騎手の好リードも光り、最後まで脚色の衰えない鮮やかな逃走劇。世代トップの座を改めて印象付ける完勝だった。

フィンガー 8戦4勝

（牡3・美浦・田中博康）

父：Gun Runner

母：エスティロタレントーソ

母父：Maclean’s Music

馬主：エムズレーシング

生産者：高橋フアーム

【全着順】

1着 フィンガー 戸崎圭太

2着 シルバーレシオ 岩田望来

3着 リアライズグリント 坂井瑠星

4着 ロックターミガン 西村淳也

5着 ゴッドフェンサー 吉村智洋

6着 サンラザール 矢野貴之

7着 エンドレスソロウ 石川倭

8着 ロードルーチェ 藤本現暉

9着 デンテブリランテ 藤田凌

10着 フォースメン 笹川翼

11着 モコパンチ 秋元耕成

12着 ミルトイブニング 廣瀬航

13着 コンヨバンコク 岡村健司

14着 シーテープ 本田正重

15着 ロウリュ 吉原寛人

16着 モエレサワンミヤギ 本橋孝太