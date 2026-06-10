LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが集結！コラボ曲「ICONIC BY MISTAKE」のコンセプトフォト公開

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LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEがコラボレーションしたデジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」のコンセプトフォトが公開された。

■LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが集結するまでの過程を表現

今回公開されたコンセプトフォトは、「FACETS」と「AS ONE」のふたつのバージョンに分かれており、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが集結するまでの過程を表現している。

宝石の断面または多面性を意味する「FACETS」バージョンが、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEそれぞれの個性を表現しているとすると、「AS ONE」バージョンは、彼女たちがひとつのフレームのなかでともに生み出す爆発的なシナジーを表現している。

「FACETS」バージョンのコンセプトフォトでは、LE SSERAFIMが冷たく暗い夜の墓地を背景に登場。黒を基調としたスタイリングで、圧倒的なカリスマ性を放つ5人のメンバーの姿が印象的。特に、強い眼差しで見つめるLE SSERAFIMのエネルギーが強烈だ。

ILLITは、歯医者の診療室という馴染みのある場所を非現実的な10代の遊び場のような空間として捉え、ウィットに富んだ演出をみせた。パステルトーンのキッチュなスタイリングと医療器具の組み合わせは、現実と非現実の境界を曖昧にし、ILLITならではの予測不可能な魅力を際立たせる。

KATSEYEは、ステージのうえで堂々とした姿を披露し、レザーやファー、スタッズなどの装飾でY2K風のスタイリングを大胆に着こなしている。「Cleanliness is next to godliness （清廉さは神聖さに匹敵する）」というフレーズと、強烈なビジュアルが緊張感を高めてる。

「AS ONE」バージョンのコンセプトフォトでは、3つのグループがひとつとなって圧巻のオーラを放っており、崩れ落ちて燃え上がるような状況でも、彼女たちは動揺することなく正面を見据えている。そして、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの堂々とした態度とエネルギーが、ついに集結してひとつの「完全体」として完成したことを描いている。

先日公開された「ICONIC BY MISTAKE」MVのティザー映像でも、このようなストーリーが盛り込まれていた。ティザー映像のなかで、3つのグループは、混沌とした奇妙な状況下で特有の遊び心あふれるユーモラスな姿で登場。さらに、激しいビートと中毒性のあるサウンドが加わり、世界の音楽ファンの注目を集めた。

「ICONIC BY MISTAKE」は、6月12日13時にデジタルリリース。前日の6月11日0時には、MV本編が公開された後、韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』で「ICONIC BY MISTAKE」のステージが初披露される。

※メイン写真は「AS ONE」バージョンのコンセプトフォト

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■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

LE SSERAFIM × ILLIT × KATSEYE

DIGITAL SINGLE「ICONIC BY MISTAKE」

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/

KATSEYE OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/katseye/