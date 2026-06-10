13年に死去した歌手の大滝詠一さんへ敬意を込めたライブ「A Tribute to EIICHI OHTAKI」が9日、東京・有明SGCホールで開催され、ユニット「NIAGARA TRIANGLE」の盟友・杉真理（72）やウルフルズのトータス松本（59）シンガー・ソングライター藤井フミヤ（63）ら豪華ゲストが登場した。

歌手も観客も、日本のポップス史に残る名匠が残した1つ1つの楽曲に思いをはせた。オープニングは大滝のアーカイブ歌声による「君は天然色」でスタート。懐かしの歌声で会場を包み込んだ。続いて登場した杉は「『NIAGARA』に大滝さんが誘ってくださった。めっちゃうれしかったです」と恩人への感謝の思いを込めながら「ハートじかけのオレンジ」を歌唱した。

フミヤは「恋するカレン」のイントロとともに登場。情熱的な歌声に乗せて歌唱すると、大滝さんとの思い出を語った。2010年頃に一緒にお酒を飲んだことがあるといい「『大滝さん曲書いてくださいよ』っていってお願いしたんですけど、うまくごまかされた…」とアピールが実らなかったことを思い出して苦笑い。さらに「印象的な話で、（大滝さんは）『毎日車に乗るけど行き先を決めないんだよ』と。最初の交差点をどっちに曲がるか決めないで、適当に曲がって目的を決めないで着いたところで楽しむ、と。ほぼ毎日」と独特なエピソード回想。「やっぱり変わった人だなと思いました（笑い）」としのびつつ、「冬のリヴィエラ」を歌い上げた。

“教え子”も駆けつけた。ミニアルバム「Ring−a−Bell」で大滝さんのプロデュースを受けた、渡辺満里奈（56）も参戦。ピンクのチュールドレスで登場し、恩師が生んだ「うれしい予感」「あなただけI LOVE YOU」を披露した。「私が大滝さんを素晴らしいと思ったのは『NIAGARA TRIANGLE Vol．2』というアルバムを聴いて、その時の衝撃たるや。音楽ってこんなに素晴らしいんだなと」と述懐。「デビュー40年目にして、こんなに大きいご褒美をいただけるとは」と感無量だった。

ほか、男女デュオのハンバート ハンバートや、稲垣潤一（72）伊藤銀次（75）、進行役を佐野史郎（71）が務めた。