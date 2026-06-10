【SSFF】SHO-WA塩田将己、コンペ勝ち抜く秘訣は「継続する力」 青山隼も登場 夢を諦めない気持ちを応援
SHO-WAの青山隼と塩田将己が10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニーに登場した。
【写真】さわやか！ブラウンのスーツが似合う庄司浩平
元Jリーガーであり、男性グループオーディション『夢をあきらめるな！オーディション』を経てグループ活動を行う青山は「まさに今回のプロジェクトも、夢を持ったクリエイターのみなさんを支援するようなプロジェクトだとお伺いしております。夢を諦めず、素敵な作品を作るという意味では、共通の思いの皆さまの熱い気持ちを持って作り上げた作品に、ぜひ僕自身も出演してみたいなと、そういう思いでございます」と熱弁した。
続けて「あえて、一つの希望を挙げさせていただけるのであれば、トレンディドラマのような世界観のある作品に出演してみたいと思います」と笑顔を見せた。
塩田は“コンペを勝ち抜く秘訣”を問われると「一番大事にしているというか、SHO-WAに入れたきっかけは、自分を信じて何事も継続する力かなと思っておりまして」と語り、チャンスが転がった時に「準備ができていないと生かせないです」と力を込めた。そして、「何歳になってからでも夢を諦めない姿勢というか、何歳になっても挑戦できるということを、グループを通して伝えたいです」と期待を寄せた。
同セレモニーは、米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭。28回目となる今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。”カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる”。今年の映画祭は、そんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。
【写真】さわやか！ブラウンのスーツが似合う庄司浩平
元Jリーガーであり、男性グループオーディション『夢をあきらめるな！オーディション』を経てグループ活動を行う青山は「まさに今回のプロジェクトも、夢を持ったクリエイターのみなさんを支援するようなプロジェクトだとお伺いしております。夢を諦めず、素敵な作品を作るという意味では、共通の思いの皆さまの熱い気持ちを持って作り上げた作品に、ぜひ僕自身も出演してみたいなと、そういう思いでございます」と熱弁した。
塩田は“コンペを勝ち抜く秘訣”を問われると「一番大事にしているというか、SHO-WAに入れたきっかけは、自分を信じて何事も継続する力かなと思っておりまして」と語り、チャンスが転がった時に「準備ができていないと生かせないです」と力を込めた。そして、「何歳になってからでも夢を諦めない姿勢というか、何歳になっても挑戦できるということを、グループを通して伝えたいです」と期待を寄せた。
同セレモニーは、米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭。28回目となる今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。”カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる”。今年の映画祭は、そんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりの250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。