内田恭子が50歳に 肩出し最新ビジュアルに「お美しい」「全女性の憧れ」の声
フリーアナウンサー・内田恭子が、10日までに自身のインスタグラムを更新し、50歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「お美しいです」… 内田恭子、50歳の最新ビジュアル
内田は、肩出しコーデで花束を持つ最新ビジュアルとともに「たくさんのお祝いやメッセージをありがとうございました！」と感謝。
「50歳になった私は、想像していた大人とは程遠いですが、それが私なんだと思えるようになりました。そしてそんな私をそのままでいいよと受け入れてくれる愛する人たちに感謝しかありません。本当にありがとう」とつづった。
これに対して「お美しいです」「いつも品のある立ち居振る舞いに見惚れてしまいます！ますます素敵な一年となりますように！」「益々輝きを増していかれる年の重ね方は全女性の憧れであります!!」「素敵な50代をお過ごし下さい」など、祝福の声が多数寄せられている。
【写真】「お美しいです」… 内田恭子、50歳の最新ビジュアル
内田は、肩出しコーデで花束を持つ最新ビジュアルとともに「たくさんのお祝いやメッセージをありがとうございました！」と感謝。
「50歳になった私は、想像していた大人とは程遠いですが、それが私なんだと思えるようになりました。そしてそんな私をそのままでいいよと受け入れてくれる愛する人たちに感謝しかありません。本当にありがとう」とつづった。
これに対して「お美しいです」「いつも品のある立ち居振る舞いに見惚れてしまいます！ますます素敵な一年となりますように！」「益々輝きを増していかれる年の重ね方は全女性の憧れであります!!」「素敵な50代をお過ごし下さい」など、祝福の声が多数寄せられている。