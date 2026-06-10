不動産情報サイトで人気の上位に来る街は、本当に暮らしやすいのだろうか？埼玉県の大宮と浦和を比較すると、ランキングでは見えない“決定的な差”が浮かび上がった。※本稿は、インテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。

不動産会社が毎年発表する

住みたい街ランキングを解剖

毎年マスメディア等に公開される「住みたい街ランキング」で上位にランクインしているのはどういった街なのか、探ってみることにします。今回は、

・いい部屋ネット（大東建託）住みたい街ランキング2025 駅ランキング〈首都圏版〉

https://www.eheya.net/sumicoco/2025/ranking/shutoken/sumitai_station.html

・SUUMO（リクルート）みんなが選んだ住みたい街ランキング2025（首都圏）

https://suumo.jp/edit/sumi_machi/

・LIFULL HOME’S（LIFULL）みんなが探した！住みたい街ランキング2025【首都圏版】

https://www.homes.co.jp/life/cl-trend/cm-ranking/65506/

の3つを取り上げてみました。

それぞれ調査対象の選定方法や対象者数、ランキングの方法などが異なるため、一概には比較できない面もありますが、まずは最新のランキング結果から見てみることにしましょう。

住みたい街のランキングでは、主に

・ブランド力（おしゃれ・流行・憧れ）

・交通アクセスの良さ（主要駅への近さなど）

・商業施設の充実度（ショッピング・飲食店）

・メディア露出（ドラマや映画の舞台など）

などが重視ポイントになるため、あくまでも主観的なイメージ・期待値に基づいて評価されていると考えられます。

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