原日出子、アスパラの春巻き公開「カリカリで美味しそう」「罪悪感なく食べれる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】女優の原日出子が6月10日、自身のInstagramを更新。パーティーで人気の手料理を公開した。
【写真】66歳ベテラン女優「カリカリで美味しそう」アスパラの春巻き公開
原は「太めのアスパラが買えたので 春巻きにしてみました」とつづり、「＃アスパラの春巻き」「＃幸せのレシピ」とハッシュタグを添え、揚げたての春巻きの写真を投稿。米粉で作った皮を使用し、塩と豚肉だけで作った生ハムと溶けるチーズを一緒に巻き、米油で揚げ焼きにしたというアスパラガスの春巻きは「生ハムとチーズの塩気だけで 十分美味しいですよ〜」と紹介している。
また、「アスパラは 下3分の1くらいは ピーラーで筋を剥いてます。根元が硬そうだったら 2センチくらい切り落とすといいと思いますよ」と説明。最後に「パーティーで大人気のメニュー」「いつも あっという間に無くなります」とつづり、「今日は おかわりできちゃう 幸せ〜w」と、喜びを記している。
この投稿には「カリカリで美味しそう」「パーティーで即消えるの分かる」「大人のご褒美春巻きって感じ」「旬の食材を上手に取り入れてて素敵」「罪悪感なく食べれる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】66歳ベテラン女優「カリカリで美味しそう」アスパラの春巻き公開
◆原日出子、アスパラガスの春巻き披露
原は「太めのアスパラが買えたので 春巻きにしてみました」とつづり、「＃アスパラの春巻き」「＃幸せのレシピ」とハッシュタグを添え、揚げたての春巻きの写真を投稿。米粉で作った皮を使用し、塩と豚肉だけで作った生ハムと溶けるチーズを一緒に巻き、米油で揚げ焼きにしたというアスパラガスの春巻きは「生ハムとチーズの塩気だけで 十分美味しいですよ〜」と紹介している。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿には「カリカリで美味しそう」「パーティーで即消えるの分かる」「大人のご褒美春巻きって感じ」「旬の食材を上手に取り入れてて素敵」「罪悪感なく食べれる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】