【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】正社員か娘の才能か…。夫婦の決断は？＜第12話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第12話 現状を考えると……
【編集部コメント】
ユアちゃんの気持ちを確認するため、まずは今の状況を話します。ユアちゃんのダンス昇級の話がでているタイミングで、ママに正社員の話がきていること。将来を考えるとその話を受けた方が経済的に安定すること。少し小学2年生には難しい話ですが、わが子の真剣さを確認するためにも、噛み砕いて一生懸命説明します。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第12話 現状を考えると……
【編集部コメント】
ユアちゃんの気持ちを確認するため、まずは今の状況を話します。ユアちゃんのダンス昇級の話がでているタイミングで、ママに正社員の話がきていること。将来を考えるとその話を受けた方が経済的に安定すること。少し小学2年生には難しい話ですが、わが子の真剣さを確認するためにも、噛み砕いて一生懸命説明します。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか