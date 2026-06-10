鈴木琉胤/Rui Suzuki(@ruifirst_run)がシェアした投稿

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FIFA WORLD CUP 2026⚽️

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日本初戦は6/15

⁡ブルーのユニフォームを着て

現地、テレビの前で応援しましょう



元サッカー少年は名前入りユニフォームなんて着たらこうなります⚽❤️‍

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