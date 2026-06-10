米Anthropicは現地時間6月9日、新たな大規模マルチモーダル言語モデル「Claude Fable 5」と「Claude Mythos 5」を発表した。

（関連：【画像あり】これまでのモデルと比較したスコア・生成した成果物）

「Claude Fable 5」は一般ユーザー向けに提供される最上位モデルで、同社がこれまで限定公開してきた「ミュトス級」の能力を初めて広く開放する。一方の「Claude Mythos 5」は、サイバー防衛や生命科学研究など特定分野の信頼された組織向けに提供する。

■Anthropic、これまで限定公開だった「ミュトス級」技術を解禁

Anthropicは2026年4月、高度なサイバーセキュリティ能力を備える「Claude Mythos Preview」を発表した。ただし、脆弱性を発見する能力や攻撃的サイバー能力が極めて高く、悪用リスクへの懸念から、利用できるのは政府機関や重要インフラ事業者、セキュリティ研究者などに限られていた。

今回発表された「Claude Fable 5」は、そのミュトス級の基盤モデルを一般向けに公開したものだ。モデル自体は「Claude Mythos 5」と同一で、違いは安全対策の有無にある。

「Fable 5」では独立した分類システムがサイバーセキュリティ、生物・化学、モデル蒸留（ディスティレーション）などの高リスク用途を検知する仕組みを搭載。該当すると、応答は前世代の上位モデル「Claude Opus 4.8」へ自動的に切り替わる。Web版やデスクトップ版、モバイルアプリでは切り替え時にユーザーへ通知される。

Anthropicによると、こうしたフォールバックが発生するのは平均するとセッション全体の5％未満で、95％以上はFable 5本来の性能を利用できるという。

モデル名の「Fable」はラテン語の「fabula（語られるもの）」に由来し、「神話」を意味するギリシャ語の「mythos」と近い意味を持つ。両モデルが同じ基盤モデルであることを示す名称として採用された。

「Claude Fable 5」は同日から提供を開始。Claudeの無料プランを含む全プランで利用できるほか、APIや従量課金型Enterpriseプランでも利用可能となっている。Pro、Max、Team、シート課金型Enterpriseプランでは6月22日まで追加料金なしで利用できるが、6月23日以降は利用クレジット制へ移行する予定だ。

料金は入力100万トークン当たり10ドル、出力100万トークン当たり50ドル。モデル名は「claude-fable-5」として提供される。

■コーディングから研究支援まで過去最高の性能を実現。5000万行のコード移行も、数日規模のタスクも実行可能

Anthropicによれば、「Claude Fable 5」および「Claude Mythos 5」は、ソフトウェア開発、知識労働、画像認識、科学研究など幅広い分野で同社過去最高の性能を実現したという。

コーディング分野では、SWE-Bench Proで80.3％を記録。決済サービス企業Stripeによる初期評価では、5000万行規模のRubyコードベース移行作業を1日で完了したという。人手ではチーム全体で2カ月以上を要すると見積もられていた作業だった。

画像認識能力も大きく向上した。Anthropicはデモとして、『ポケットモンスター ファイアレッド』をゲーム画面のスクリーンショットのみで最初から最後までクリアした事例を公開している。マップ情報やナビゲーション補助、ゲーム内部状態などの追加情報は利用していないという。

そのほか、スクリーンショットからWebアプリのソースコードを再構築したり、科学論文や図表から数値を抽出したりする能力も向上したとしている。

長時間にわたる自律的なタスク処理も特徴のひとつ。Anthropicは、数日間に及ぶ研究プロジェクトの遂行や、複数のツールを利用した複雑な問題解決において従来モデルを大きく上回ったと説明している。

一方の「Claude Mythos 5」は、「Fable 5」からサイバー関連の保護機能を解除した構成となる。当面はサイバー防衛プログラム「Project Glasswing」の参加組織や、Anthropicが設ける信頼アクセスプログラムの対象組織に限定して提供される。

生命科学分野では、生物・化学分野の制限を解除したミュトス級の提供枠も用意する。Anthropicは、創薬研究や新たな治療法の発見につながる活用を想定している。

また同社は、ミュトス級およびそれ以上の性能を持つ将来モデルについて、法人向け利用データを30日間保持する方針を導入する。収集したデータは新モデルの学習には利用せず、サイバー攻撃やジェイルブレイクへの対策、安全機能の改善に活用するとしている。

■なぜ「Claude Fable 5」は注目されているのか、今後どのような利用が期待されるのか

「Claude Fable 5」がこれほどの注目を集めている最大の理由は、これまで政府機関や重要インフラ事業者など限られた組織にしか提供されていなかったミュトス級の技術を、一般ユーザーも広く利用できるようになった点にある。

また、「Claude Fable 5」はコーディングや画像認識、研究支援、文書分析、データ整理といった幅広い分野で同社過去最高レベルの性能を実現したとされる。100万トークンの長大なコンテキストを扱えるほか、数時間から数日規模にわたるタスクを継続して実行できることも特徴だ。

大規模なソフトウェア開発やコード移行、戦略立案、画面解析による情報抽出などにも対応するため、単なるチャットボットではなく、複雑な業務を継続的に遂行するAIエージェントとしての活用が期待されている。

Anthropicは「Fable 5」を、人間の指示を受けながら長期間にわたって作業を進める「AIエージェント時代」を見据えたモデルと位置付けており、一般向けに提供するにあたり、安全対策を組み込むことで高い能力と安全性の両立を図っている。

今後はソフトウェア開発の自動化や企業の業務効率化に加えて、研究開発や創薬支援、データ分析など専門性の高い分野での活用が進むとみられる。

これまで人間が数日から数週間かけて行っていた作業をAIが支援・代行する用途への期待も大きく、「Claude Fable 5」は生成AIが「対話するツール」から「実際に仕事を進めるパートナー」へと進化していく流れを象徴する存在になるかもしれない。

今後、開発ツールや業務システムとの連携がさらに進めば、AIが主体的にプロジェクトを支援・推進する新たなワークフローの普及につながる可能性もあり、その動向に注目が集まりそうだ。

（文＝小笠原令司）