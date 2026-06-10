サムスン電子が光州（クァンジュ）に半導体後工程（パッケージング）工場の建設を検討していることが分かった。韓国政府の地域均衡発展政策と連動した投資議論との見方が出ている一方、一部では企業の投資決定が政界の要求によって左右されるのではないかとの懸念も提起されている。

10日、財界によると、サムスン電子は最近、光州地域への半導体投資案を内部で検討している。業界では、ウエハー生産や回路工程が行われる前工程施設よりも、半導体パッケージング工場設立の可能性に重きが置かれている。パッケージングは半導体チップの検査・組み立てを行い、最終製品として完成させる後工程段階だ。高帯域幅メモリー（HBM）など先端半導体の比重が高まる中、パッケージング競争力の重要性も増している。

政界はこれまで湖南（ホナム）圏への半導体投資誘致を継続的に求めてきた。一部では竜仁（ヨンイン）半導体クラスターを全北（チョンブク）・セマングムへ移転すべきだとの主張まで提起されたが、サムスン電子は既存の竜仁・平沢（ピョンテク）中心の前工程投資方針は維持しながら、後工程施設を湖南圏に配置する案を検討しているとされる。

後工程工場は前工程工場に比べて電力・用水使用量が少なく、関連エコシステムへの依存度も相対的に低いため、地域投資の負担が小さいと評価されている。業界では先端パッケージング工場の投資規模を10兆〜20兆ウォン（約1兆〜2兆円）水準とみている。最先端前工程ファブ建設費用が60兆〜70兆ウォンに達するのと比べると、相対的に参入障壁は低い。

光州工場建設が現実化した場合、サムスン電子にとって初の湖南圏半導体生産拠点となる。サムスン電子は現在、忠清南道温陽（チュンチョンナムド・オニャン）と天安（チョナン）、中国・蘇州で半導体パッケージング工場を運営している。

SKハイニックスも追加地域投資案を検討していることが分かった。ただしSKハイニックスは最近、忠清北道清州（チュンチョンブクド・チョンジュ）に約19兆ウォン規模の先端パッケージング工場投資を開始したことから、今後新規投資を行う場合は既存生産拠点との役割分担や連携案も併せて検討しなければならない状況だ。

今回の議論の背景には政府の地域均衡発展政策があるとの分析が出ている。李在明（イ・ジェミョン）大統領は8日の就任1周年記者会見で、「近く成長戦略の大転換を実現する大規模投資プロジェクトを国民の前で公開する」とし、「嶺湖南問題においては湖南にもう少し均衡を合わせなければならない」と述べた。

政界でも半導体投資誘致への期待感を公然と示している。閔炯培（ミン・ヒョンベ）全南・光州統合特別市長当選者は最近のフォーラムで、金民錫（キム・ミンソク）首相が自身に「何が来ても来る」と話したと紹介し、「半導体に関連した発表が遠からずあるだろう」と言及した。

財界では地域均衡発展の必要性には共感しつつも、企業投資決定の自律性は保障されるべきだとの声が出ている。ある財界関係者は「地域発展は重要な課題だが、企業投資は市場性や収益性、人材やインフラなどを総合的に考慮して決定しなければならない」とし、「政治的要求が投資判断に影響を与えるとの認識が広がれば企業負担につながりかねない」と語った。

業界では政府と主要企業の投資協力案が今月末に青瓦台（チョンワデ、大統領府）で開かれる李在明大統領と主要グループトップとの懇談会で公開される可能性があるとみている。投資プロジェクトの輪郭が明らかになれば、地域均衡発展と企業投資の自律性の間の均衡を巡る議論も本格化する見通しだ。

サムスン電子とSKハイニックスは政府との投資協議の有無について、「確認できる内容はない」として言及を控えた。地方投資計画についても「現在決定した事項はない」と明らかにした。