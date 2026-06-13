特定非営利活動法人バンブー・ペリフェリーズ・オーバーシーズ・ボランティアーズ（所在地：北海道函館市乃木町1番8-3号、代表：韓徳）は、タイ・ミャンマー国境地域のバンブースクール及びブルースカイホームの学習環境整備を目的としたクラウドファンディングを実施いたします。目標金額は100万円で、募集期間は2026年8月13日までの予定です。 社会的課題