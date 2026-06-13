韓国―チェコ戦サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が11日（日本時間12日）に開幕。メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・アクロンで行われた1次リーグA組・韓国―チェコ戦は2-1で韓国が勝利した。この試合は空席も目立ったが、観客数は4万4985人と発表。疑問の声も上がったが、数字の根拠を国際サッカー連盟（FIFA）が示している。韓国が逆転勝利を収めたこの試合。劇的な試合展開とともに注目されたのは、空席の多いス