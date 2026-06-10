超ときめき▼宣伝部、ミニ丈＆きらびやかドレスで“ギュッ” 公演直前のグリーンカーペットに登場【Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』】
アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される新しいエンタテインメントの祭典「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」のグリーンカーペットに登場した。10日の公演に出演する。
【ソロショット】キョートにポーズを決める超ときめき▼宣伝部
ミニスカートに、胸元には煌びやかなリボンがあしらわれたドレスを着用。ヒールにはハートマークがデザインされており、フォーマルな装いながらもキュートな印象が残る衣装を披露した。
「よろしくお願いします！」と報道陣にあいさつし、元気な笑顔を見せた。手を振ったりハートマークでポーズを決めたりと、さまざまな表情。メンバー同士でギュッとハグして集まるポーズも披露し、会場を盛り上げた。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS
【ソロショット】キョートにポーズを決める超ときめき▼宣伝部
ミニスカートに、胸元には煌びやかなリボンがあしらわれたドレスを着用。ヒールにはハートマークがデザインされており、フォーマルな装いながらもキュートな印象が残る衣装を披露した。
「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」は、ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱するものとしてミセスが立ち上げた。2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催となる。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを、ホストであるミセスが招聘する。
【出演者】
6月10日
Mrs. GREEN APPLE
AI
Asmi
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）
ORANGE RANGE
s**t kingz
TOMORROW X TOGETHER
6月11日
Mrs. GREEN APPLE
FRUITS ZIPPER
上白石萌音
マキシマム ザ ホルモン
ネクライトーキー
サカグチアミ
TWS