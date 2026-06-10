鈴木雅之、地元・JR大森駅の時報アナウンスを担当＆名曲の数々が毎日放送！記念撮影用フォトスポットも登場

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鈴木雅之が、2026年で開業150年を迎える東京・JR大森駅の駅構内アナウンスを担当することが決定。開業記念日である6月12日より、毎日リアルな「時」を知らせることが発表された。

■構内放送される楽曲は「違う、そうじゃない」「ロンリー・チャップリン」「め組のひと」「夢で逢えたら」の4曲

2026年ソロデビュー40周年を迎えた鈴木雅之。シャネルズ（後のラッツ＆スター）結成の地でもあり故郷である東京都大田区大森、JR東日本大森駅の中央改札・コンコース・北改札付近にて、毎日鈴木のメッセージとともに、鈴木が紡いできた楽曲の数々が放送される。

朝7時～10時は「違う、そうじゃない」、11時～14時は「ロンリー・チャップリン」、15時～18時は「め組のひと」、19時～22時には「夢で逢えたら」が、毎時00分に鈴木の肉声時報メッセージとともにJR大森駅で「時」を伝えていく。

また、鈴木雅之の等身大パネルと顔出しパネルが併設されたフォトスポットも登場。大森駅に立ち寄った際は、肉声の時報アナウンスとともに、写真撮影なども体験してみよう。

鈴木雅之は、6月14日の千葉・市川市文化会館を皮切りに、ソロデビュー40周年＆古稀70歳を記念した全国ツアー『masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 season2 “70/40th anniversary“』をスタート。実姉である鈴木聖美とともに全国30ヵ所38公演、日本各所で開催予定となっている。長いキャリアでも“姉弟”での全国ツアーは今回が初めてとなる。

【JR東日本 大森駅】

◇鈴木雅之による駅構内アナウンス

【放送日】2026年6月12日（金）07:00～ ※約1年間放送予定

【放送時間】7:00～22:00までの間、毎時00分から放送開始 ※アナウンスの約25秒前より楽曲が流れ始める。

【放送場所】大森駅中央改札・コンコース、北改札付近 ※ホーム上でのアナウンス放送はなし。

【放送楽曲】全4曲 ※楽曲＋鈴木雅之メッセージ、毎時00分に「時」を放送

07:00～10:00：違う、そうじゃない

11:00～14:00：ロンリー・チャップリン

15:00～18:00：め組のひと

19:00～22:00：夢で逢えたら

※輸送混乱時等、一時的に放送中止される場合あり。

◇記念撮影フォトスポット

【設置日】2026年6月12日（金）07:00～ ※約1ヵ月間設置予定

【設置時間】各日07:00～22:00まで

【設置場所】大森駅中央改札外コンコース

■リリース情報

2026.03.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「渋谷で5時（2026 Ver）feat. 渋谷凪咲」

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『MARTINI DUET DELUXE』

2026.03.25 ON SALE

Blu-rayDVD『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』

■関連リンク

詳細はこちら（JR東日本公式サイト）

https://www.jreast.co.jp/info/2026/tokyo/20260610_to01.pdf

鈴木雅之ソロデビュー40周年特設サイト

https://www.martin.jp/solo40th/

鈴木雅之 OFFICIAL SITE

https://www.martin.jp/