比嘉愛未、初エッセイ集『またね。』本日発売 「結婚するつもりがないとか、ずっとひとりがいいとはまったく思ってません」
俳優・比嘉愛未の、初のエッセイ集『またね。』（講談社）が本日より発売される。きょう新たに解禁となったドラマ性あふれる収録カットに加え、発売に先駆け公開された表紙カットや、本音を綴った帯文を紹介する。
【収録カット多数】ノースリーブ姿で…微笑みをみせる比嘉愛未
同書は、昨年デビュー20周年を迎えた比嘉が、仕事や恋愛、結婚、年齢、家族、価値観といった多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった本音をつづったエッセイ集。帯には、「俳優20年、人生40年。迷って進む、日々の記録」と記され、全25篇のエッセイのほか、故郷・沖縄で撮影されたフォトパートで構成された1冊となっている。
帯の裏面は、エッセイ本編から抜粋した印象的な言葉で構成。「基本、私は人に執着しないはずなんですが、恋愛となるとそうでもないようで」「結婚するつもりがないとか、ずっとひとりがいいとはまったく思ってません」など、胸の内を素直につづった言葉の数々が並べられている。
表紙カットには、木漏れ日のなかでほほ笑みをみせる比嘉の爽やかさあふれる1枚が採用。さらに収録カットは、鮮やかなデイゴの花に包まれる姿が印象的な1枚や、海辺で足を濡らしながらはしゃぐ様子が映し出されたもののほか、“ほぼすっぴん”でカメラに向かう、比嘉のエイジレスな魅力が詰まったカットも収録。どこか淋しげな様子で外を眺めたり、横たわった姿で眼差しをみせる、比嘉らしさあふれる表情が見どころだ。
発売に先駆け、比嘉の所属事務所の公式Instagramアカウントでは、カウントダウンのオフショットを公開して発売を盛り上げてきた。14日には東京・六本木蔦屋書店での発売記念イベントの実施も決定している。参加券が即完売したことを受け、追加販売の実施も発表されていた。
比嘉は現在、日本テレビ系ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』にシングルマザー役として出演し、7月期新ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』では、日本テレビGP帯ドラマで初主演を務める。同エッセイでは、活躍を遂げる比嘉の本音が丁寧に綴られている。
【収録カット多数】ノースリーブ姿で…微笑みをみせる比嘉愛未
同書は、昨年デビュー20周年を迎えた比嘉が、仕事や恋愛、結婚、年齢、家族、価値観といった多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった本音をつづったエッセイ集。帯には、「俳優20年、人生40年。迷って進む、日々の記録」と記され、全25篇のエッセイのほか、故郷・沖縄で撮影されたフォトパートで構成された1冊となっている。
表紙カットには、木漏れ日のなかでほほ笑みをみせる比嘉の爽やかさあふれる1枚が採用。さらに収録カットは、鮮やかなデイゴの花に包まれる姿が印象的な1枚や、海辺で足を濡らしながらはしゃぐ様子が映し出されたもののほか、“ほぼすっぴん”でカメラに向かう、比嘉のエイジレスな魅力が詰まったカットも収録。どこか淋しげな様子で外を眺めたり、横たわった姿で眼差しをみせる、比嘉らしさあふれる表情が見どころだ。
発売に先駆け、比嘉の所属事務所の公式Instagramアカウントでは、カウントダウンのオフショットを公開して発売を盛り上げてきた。14日には東京・六本木蔦屋書店での発売記念イベントの実施も決定している。参加券が即完売したことを受け、追加販売の実施も発表されていた。
比嘉は現在、日本テレビ系ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』にシングルマザー役として出演し、7月期新ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』では、日本テレビGP帯ドラマで初主演を務める。同エッセイでは、活躍を遂げる比嘉の本音が丁寧に綴られている。