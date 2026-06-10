「ダサいおじさん」と言われたくない！ユニクロ「1290円から手に入る」今、買っておくべき“夏の6アイテム”
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第577回をよろしくお願いします。
◆オジサンはこれを買え！ オジ向けユニクロマストバイ！
「最近オジサンイジリがひどい！」と憤ってる方も多いことでしょう。同じオジサン世代として同感です。
今回はもう「ダサオジ」と言われないように！ ユニクロで買うべきオジサンおすすめアイテムを紹介します。
◆清潔感のあるおすすアイテム
・コットンリネンシャツ 2990円
・リネンブレンドイージーパンツ 3990円
・リネンブレンドイージーショーツ 1290円
まずは、最近ユニクロが強化していて展開している「リネンシリーズ」です。
昨年あたりからリネン素材が大ブレイク。光沢のあるクラシックな印象ながら、通気性・快適性も保てているのがリネンの特徴です。とにかく南国化する日本の夏、もはや通常のコットン素材では対応できません。ただし、エアリズムなどの機能素材もすっかり浸透し頭打ち。
ということで、本来高級素材であるリネンにコットンや化学繊維などをブレンドし、昨年あたりから多くのブランドが展開しています。日本の灼熱の夏でも「おしゃれ」を実現できるのは（原材料レベルで言うなら）もはやリネン素材くらいなものかもしれません。
◆「清潔感」が消えがちなオジサン世代も安心
さて、そんなリネンですが、長らく浸透してこなかった理由が「シワ感」です。それがリネンの魅力だろうと思う方もいるでしょうが……ユニクロの薄手リネンだとどうにもシワが強すぎる。リネン100%のシャツも毎年展開していますが、他ブランドと比べても薄手で軽量すぎてシワがだらしなく感じてしまう。重厚感がなく、少々安っぽく感じることもしばしば。
そこで今回展開を強めているのが「リネンブレンド」です。リネン特有の通気性や光沢はそれなりに維持したまま、コットンなど他の素材をブレンドすることでシワ感を抑えることができているのがこのシリーズ。無印良品など多くのブランドが同様の素材を展開していますが、安さ込みで考えるならやはりユニクロが強いか。
イージーショーツやイージーパンツなども、リラックスウェアではなくスラックス風に小綺麗なシルエットで作っているところがポイント。シワ感がある程度入っても、大人っぽく清潔感をもって着こなせます。しかも快適。「清潔感」が消えがちなオジサン世代にも安心でございます。
色展開も落ち着いたものが多く、40代以上のおじサマでも抵抗感はないでしょう。
◆クールビズとしても普段着カジュアルとしても使える
・ウォッシャブルニットスキッパーポロセーター 2990円
次は、「ポロセーター」を紹介します。こちらクールビズとしても普段着カジュアルとしても使えるのでめちゃくちゃオススメ！
夏の必携アイテム「ポロシャツ」ですが、ほとんどのオジサンは「カノコポロ」などをチョイスしているはず。ラコステやフレッドペリーなどのザラザラしたあの素材です。
もちろんそれらブランド・アイテムは服飾史に輝く王道アイテムですが、同時に浸透しすぎたポロシャツ・クールビズスタイルのせいで「おじさんイメージ」がついちゃったのは否めません。
◆大人っぽいフォーマルな印象のポロシャツ
そこで脱ダサオジを願うなら、スタンダードすぎるポロシャツは避けて「高級素材」「光沢感」「体のラインが出ないシルエット」などを意識しましょう。
こちらはユニクロながら、ハイゲージウールのような美しい光沢感を持つ「ニット」素材のポロシャツ。通常のカノコと異なり光沢が強く、大人っぽいフォーマルな印象です。短パンなどに合わせてもだらしなく感じないのでおすすめ。また、程よく首元が開いて小顔効果・色気をプラスできます。
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第577回をよろしくお願いします。
◆オジサンはこれを買え！ オジ向けユニクロマストバイ！
「最近オジサンイジリがひどい！」と憤ってる方も多いことでしょう。同じオジサン世代として同感です。
今回はもう「ダサオジ」と言われないように！ ユニクロで買うべきオジサンおすすめアイテムを紹介します。
・コットンリネンシャツ 2990円
・リネンブレンドイージーパンツ 3990円
・リネンブレンドイージーショーツ 1290円
まずは、最近ユニクロが強化していて展開している「リネンシリーズ」です。
昨年あたりからリネン素材が大ブレイク。光沢のあるクラシックな印象ながら、通気性・快適性も保てているのがリネンの特徴です。とにかく南国化する日本の夏、もはや通常のコットン素材では対応できません。ただし、エアリズムなどの機能素材もすっかり浸透し頭打ち。
ということで、本来高級素材であるリネンにコットンや化学繊維などをブレンドし、昨年あたりから多くのブランドが展開しています。日本の灼熱の夏でも「おしゃれ」を実現できるのは（原材料レベルで言うなら）もはやリネン素材くらいなものかもしれません。
◆「清潔感」が消えがちなオジサン世代も安心
さて、そんなリネンですが、長らく浸透してこなかった理由が「シワ感」です。それがリネンの魅力だろうと思う方もいるでしょうが……ユニクロの薄手リネンだとどうにもシワが強すぎる。リネン100%のシャツも毎年展開していますが、他ブランドと比べても薄手で軽量すぎてシワがだらしなく感じてしまう。重厚感がなく、少々安っぽく感じることもしばしば。
そこで今回展開を強めているのが「リネンブレンド」です。リネン特有の通気性や光沢はそれなりに維持したまま、コットンなど他の素材をブレンドすることでシワ感を抑えることができているのがこのシリーズ。無印良品など多くのブランドが同様の素材を展開していますが、安さ込みで考えるならやはりユニクロが強いか。
イージーショーツやイージーパンツなども、リラックスウェアではなくスラックス風に小綺麗なシルエットで作っているところがポイント。シワ感がある程度入っても、大人っぽく清潔感をもって着こなせます。しかも快適。「清潔感」が消えがちなオジサン世代にも安心でございます。
色展開も落ち着いたものが多く、40代以上のおじサマでも抵抗感はないでしょう。
◆クールビズとしても普段着カジュアルとしても使える
・ウォッシャブルニットスキッパーポロセーター 2990円
次は、「ポロセーター」を紹介します。こちらクールビズとしても普段着カジュアルとしても使えるのでめちゃくちゃオススメ！
夏の必携アイテム「ポロシャツ」ですが、ほとんどのオジサンは「カノコポロ」などをチョイスしているはず。ラコステやフレッドペリーなどのザラザラしたあの素材です。
もちろんそれらブランド・アイテムは服飾史に輝く王道アイテムですが、同時に浸透しすぎたポロシャツ・クールビズスタイルのせいで「おじさんイメージ」がついちゃったのは否めません。
◆大人っぽいフォーマルな印象のポロシャツ
そこで脱ダサオジを願うなら、スタンダードすぎるポロシャツは避けて「高級素材」「光沢感」「体のラインが出ないシルエット」などを意識しましょう。
こちらはユニクロながら、ハイゲージウールのような美しい光沢感を持つ「ニット」素材のポロシャツ。通常のカノコと異なり光沢が強く、大人っぽいフォーマルな印象です。短パンなどに合わせてもだらしなく感じないのでおすすめ。また、程よく首元が開いて小顔効果・色気をプラスできます。