2026W杯を戦うブラジル代表メンバーにはFWネイマールも入ったが、今も怪我を抱えていて万全の状態には程遠い。今のセレソン攻撃陣で最大のスターは、やはりレアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオールだろう。



ただ、ヴィニシウスはブラジル代表で思うような結果を残せていない。レアルでは主力としての地位を確立しているが、代表では49戦9ゴールと振るわない。



ここがネイマールとの最大の違いと語るのは、ネイマールのアドバイザーを務めてきたエドゥアルド・ムサ氏だ。ネイマールの場合はブラジル代表でゴールを量産してきた実績があり、国民のアイドルとなった。しかしヴィニシウスはレアルで結果を出しているが、セレソンとブラジル国内リーグでは目立った数字を挙げていない。ヴィニシウスがブラジルのスターと認められるには、代表で結果を残すしかないのだ。





「ヴィニシウスもブラジルのファンに愛されているとは思うが、ネイマールのレベルではない。ネイマールは代表最多得点者だ。一方のヴィニシウスはマドリーで見せているような活躍を代表では見せていない。まずここが1つのポイントだ。さらにもう1つ、ネイマールは2011年から2013年までサントスで素晴らしい2年を過ごした。ブラジル人はそこでのプレイを毎週見ていた。ヴィニシウスの方はフラメンゴで不動のレギュラーというわけではなく、欧州へ向かうのがもっと早かった」「ネイマールが欧州移籍前にブラジルで成し遂げたことを国民は鮮明に記憶している。加えて個性やカリスマ性といった要素も重要だ。私個人はヴィニシウスを心からリスペクトしている。彼は本当に素晴らしい選手だ。しかしネイマールはトップレベルでより長い年月を過ごしており、その分忘れられない瞬間を多く積み重ねてきたのだ」（『BBC』より）。ヴィニシウスが国民のアイドルとなるには、W杯で結果を出すしかないだろう。前回大会はベスト16の韓国戦で1ゴール1アシストを記録したが、これだけでは物足りない。しかも当時はまだネイマールが絶対のエースだった。今大会ではヴィニシウスが絶対のエースとなるべきだが、真の主役になれるだろうか。