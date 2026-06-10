長野がMF吉田桂介の交通事故を報告「心よりお詫び申し上げます」
AC長野パルセイロは9日、交通事故の発生を報告した。
クラブによると、事故が起きたのは2日の午前8時10分頃。長野市屋島の畑道において、MF吉田桂介が乗用車を運転中、信号機のない交差点にて一時停止をした後、発進する際の安全確認が不十分であったため、左方より進行してきた車両と接触する事故が発生したようだ。
事故発生後は、速やかに相手の怪我の状況等を確認するとともに、直ちに警察へ通報し、適切な事故処理が行われたという。なお、相手が負傷して医療機関で治療を受けており、吉田本人に怪我などはなかった。
クラブは同件を受けて「被害に遭われた方の一日でも早い回復をお祈り申し上げますとともに、ご家族の方々にご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」とコメントするとともに、「当該選手に厳重注意をするとともに、トップチーム全選手・スタッフに対し、安全運転教育の取り組みを徹底してまいります」と続けている。
クラブによると、事故が起きたのは2日の午前8時10分頃。長野市屋島の畑道において、MF吉田桂介が乗用車を運転中、信号機のない交差点にて一時停止をした後、発進する際の安全確認が不十分であったため、左方より進行してきた車両と接触する事故が発生したようだ。
事故発生後は、速やかに相手の怪我の状況等を確認するとともに、直ちに警察へ通報し、適切な事故処理が行われたという。なお、相手が負傷して医療機関で治療を受けており、吉田本人に怪我などはなかった。
クラブは同件を受けて「被害に遭われた方の一日でも早い回復をお祈り申し上げますとともに、ご家族の方々にご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」とコメントするとともに、「当該選手に厳重注意をするとともに、トップチーム全選手・スタッフに対し、安全運転教育の取り組みを徹底してまいります」と続けている。