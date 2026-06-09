3日前から先発10人変更のなでしこJ、南アフリカとの“再戦”は0-1完封負け
日本女子代表(なでしこジャパン)は9日、南アフリカ女子代表とトレーニングマッチを行い、0-1の完封負けを喫した。
6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで開催された南アフリカとの国際親善試合では、開始25秒にMF清家貴子の得点で先制に成功する。その後も攻撃の手を緩めず、清家、FW谷川萌々子が加点すると、MF藤野あおばが2得点を記録して5-0の快勝。狩野倫久監督の正式就任後初陣を白星で飾った。
その3日後にJ-GREEN堺で行われた南アフリカとのテストマッチ。清家を除く先発10人を入れ替えて臨んだ一戦では、前半9分に先制点を献上。後半からMF長谷川唯やDF清水梨紗ら、3日前に先発した選手を投入して反撃を試みるも最後までゴールは生まれず。南アフリカに逃げ切りを許し、0-1の完封負けを喫した。
6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで開催された南アフリカとの国際親善試合では、開始25秒にMF清家貴子の得点で先制に成功する。その後も攻撃の手を緩めず、清家、FW谷川萌々子が加点すると、MF藤野あおばが2得点を記録して5-0の快勝。狩野倫久監督の正式就任後初陣を白星で飾った。
その3日後にJ-GREEN堺で行われた南アフリカとのテストマッチ。清家を除く先発10人を入れ替えて臨んだ一戦では、前半9分に先制点を献上。後半からMF長谷川唯やDF清水梨紗ら、3日前に先発した選手を投入して反撃を試みるも最後までゴールは生まれず。南アフリカに逃げ切りを許し、0-1の完封負けを喫した。