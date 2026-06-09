「ソフトバンク−阪神」（９日、ペイペイドーム）

阪神の才木浩人投手が３回５安打５失点でまさかのＫＯとなった。１８年６月１７日の楽天戦以来、８年ぶりで自己ワーストタイの１試合３被弾を浴びた。

初回に栗原に２ランを許すと、二回は阪神にとって天敵といえる、野村勇にもやられた。２点ビハインドの二回１死、初球の１５１キロ直球を左中間席へ運ばれた。野村勇は昨年１０月３０日の日本シリーズ第５戦では延長十一回に石井から右翼席へ、決勝のソロを放っていた。２２２日ぶりの一戦で再び被弾を許した形。これが野村の今季１号だった。

さらに三回は再び栗原に１９号２ランを被弾。マウンド上の右腕は呆然と打球を見送った。

才木は７、８日に先発予定も中止となって、ダブルスライド登板となっていた。難しい調整も影響したのか、ホークス打線に捕まった。

藤川監督は５０球で才木を代え、椎葉を投入。だが、椎葉も野村に２打席連発のソロを浴び、０−６となった。

椎葉は五回に近藤、牧原大にも２ランを被弾。チームは屈辱の５イニング連続、計６被弾となった。