「日経225ミニ」手口情報（9日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限26万899枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月9日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の26万899枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 260899( 260899)
ソシエテジェネラル証券 202023( 202023)
バークレイズ証券 140777( 140777)
SBI証券 85046( 39396)
日産証券 25608( 25608)
松井証券 24784( 24784)
楽天証券 42338( 19768)
サスケハナ・ホンコン 17818( 17818)
野村証券 17821( 16055)
モルガンMUFG証券 18072( 15848)
JPモルガン証券 10601( 10601)
BNPパリバ証券 9438( 9438)
ゴールドマン証券 15142( 8820)
三菱UFJeスマート 11262( 7322)
ビーオブエー証券 6312( 6312)
マネックス証券 5286( 5286)
広田証券 4057( 4057)
みずほ証券 3708( 3566)
シティグループ証券 4453( 3479)
フィリップ証券 3028( 3028)
大和証券 1642( 0)
SMBC日興証券 298( 0)
東海東京証券 110( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 5468( 5468)
ソシエテジェネラル証券 5022( 5022)
ABNクリアリン証券 3866( 3866)
SBI証券 1929( 675)
楽天証券 1513( 607)
フィリップ証券 206( 206)
松井証券 190( 190)
マネックス証券 162( 162)
三菱UFJeスマート 288( 142)
インタラクティブ証券 134( 134)
JPモルガン証券 119( 119)
日産証券 94( 94)
モルガンMUFG証券 9( 9)
ドイツ証券 5( 5)
ゴールドマン証券 4( 4)
光世証券 3( 3)
立花証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 76( 76)
ABNクリアリン証券 2058( 58)
フィリップ証券 31( 31)
日産証券 30( 30)
SBI証券 70( 14)
JPモルガン証券 12( 12)
マネックス証券 7( 7)
楽天証券 28( 6)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 8( 4)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 260899( 260899)
ソシエテジェネラル証券 202023( 202023)
バークレイズ証券 140777( 140777)
SBI証券 85046( 39396)
日産証券 25608( 25608)
松井証券 24784( 24784)
楽天証券 42338( 19768)
サスケハナ・ホンコン 17818( 17818)
野村証券 17821( 16055)
モルガンMUFG証券 18072( 15848)
JPモルガン証券 10601( 10601)
BNPパリバ証券 9438( 9438)
ゴールドマン証券 15142( 8820)
三菱UFJeスマート 11262( 7322)
ビーオブエー証券 6312( 6312)
マネックス証券 5286( 5286)
広田証券 4057( 4057)
みずほ証券 3708( 3566)
シティグループ証券 4453( 3479)
フィリップ証券 3028( 3028)
大和証券 1642( 0)
SMBC日興証券 298( 0)
東海東京証券 110( 0)
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 5468( 5468)
ソシエテジェネラル証券 5022( 5022)
ABNクリアリン証券 3866( 3866)
SBI証券 1929( 675)
楽天証券 1513( 607)
フィリップ証券 206( 206)
松井証券 190( 190)
マネックス証券 162( 162)
三菱UFJeスマート 288( 142)
インタラクティブ証券 134( 134)
JPモルガン証券 119( 119)
日産証券 94( 94)
モルガンMUFG証券 9( 9)
ドイツ証券 5( 5)
ゴールドマン証券 4( 4)
光世証券 3( 3)
立花証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 76( 76)
ABNクリアリン証券 2058( 58)
フィリップ証券 31( 31)
日産証券 30( 30)
SBI証券 70( 14)
JPモルガン証券 12( 12)
マネックス証券 7( 7)
楽天証券 28( 6)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 8( 4)
ゴールドマン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース