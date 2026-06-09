J1 EASTでは鈴木優磨、森重真人が不参加 元日本代表MF清武弘嗣も

Jリーグは6月9日、13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」の選出選手のうち、11人の選手が怪我により参加できなくなったと発表した。

代わりに選ばれた7選手はユニクロ製のユニフォームに袖を通す。

怪我により参加できない選手は、J1 EASTからFW鈴木優磨（鹿島）の他3人。J1 WESTからMFマテウス・ジェズス（長崎）の1人。J2・J3からはRB大宮アルディージャ勢3人や元日本代表MF清武弘嗣を含む、6人となっている。

一方で、Jリーグ推薦として新たに選出されたのは7選手。J2・J3 EAST-BからFW三平和司（甲府）ら3人。J2・J3 WEST-AからMF岡英輝（讃岐）の1人。J2・J3 WEST-BからDFヴァンイヤーデン・ショーン（鳥取）ら3人が名を連ねた。

2日には大迫勇也（神戸）、宇佐美貴史（G大阪）といった面々の不参加も発表になっており、当初の発表メンバーから大幅に入れ替わった陣容には、SNS上のファンからは様々な声が。「何のための投票だったのだろうか」「もう詐欺みたいなもん。払い戻ししてほしい」「え、東京3人 鹿島鈴木て 払い戻しでもよくね」「待て待て待て、恵允はわかるけどモリゲと室屋はどうしたんや！」「キヨはもうちょいはよ発表できんかったのかな？」といった反響が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）