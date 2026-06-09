SUPER EIGHT村上信五、文化放送「FIFAワールドカップ2026」中継で生電話出演
きょう12日（日本時間）に開幕する「FIFAワールドカップ2026」において、サッカー日本代表が出場する全試合を地上波ラジオで実況生中継する文化放送では、本大会および中継をさらに熱く盛り上げるべく、このたび中継番組内で、SUPER EIGHTの村上信五のスペシャル生電話出演が決定した。また、第3戦の解説に元サッカー日本代表・城彰二が決まったほか、各種特別企画を続々展開する。
【全身ショット】「本日先生となりました」グレー×ブラックのスーツ姿で登場した村上信五
芸能界でも屈指のサッカー・フットサル好きとして知られる村上は、多忙を極める中でも自らFリーグの試合会場へ足を運ぶなど、日本サッカー・フットサル界を力強く後押しし続けている。自身の豊富なサッカー知識と熱量、そして抜群のトーク力を活かし、日本代表戦のリアルな熱狂と興奮を、力強い言葉でリスナーに発信する。
また日本代表第3戦「日本 vs スウェーデン」の解説は城が担当。グループ突破を懸けた重要な一戦を本サッカーの歴史を知るストライカーならではの視点で、激戦の模様を熱く、鋭く解説する。なお、既報のとおり、注目の初陣となる第1戦「オランダ vs 日本」および第2戦「チュニジア vs 日本」は、元日本代表・福田正博が担当し、豊富な経験を活かし、実践的な視点で解説する。
今回、実況もグループステージからその先を見据え、実力派アナウンサーが布陣を固める。第1戦と第3戦は長谷川太アナウンサー、第2戦は小宅世人アナウンサーが担当。そして、見事グループFを突破した後に待ち受ける決勝トーナメントの初戦は、高橋将市アナウンサーが控える。同局アナウンサー陣の渾身の実況にも注目だ。
大会期間中、平日の生ワイド『大竹まこと ゴールデンラジオ！』内で、期間限定の特別コーナーを放送。史上初のベスト8以上を目指すサッカー日本代表「SAMURAI BLUE」の最新情報や、FIFAワールドカップ2026の注目トピックスを、同局アナウンサーが日替わりで伝えていく。
このほか、日本代表への熱い応援コメントをリスナーから募集するプレゼント企画を実施する。特設メッセージフォームより届いたメッセージは、番組内で紹介するほか、抽選で「1試合につき3名様」に「JFA公式タオルマフラー（最高の景色を2026）」をプレゼント。大会期間中、日本代表を応援すべく、本日午後から文化放送の公式Xアカウントを日本代表のチームカラーである「サムライブルー」色に変更する。ラジオの枠を超え、SNS上でもリスナーとともに大会の熱狂を共有していく。
芸能界でも屈指のサッカー・フットサル好きとして知られる村上は、多忙を極める中でも自らFリーグの試合会場へ足を運ぶなど、日本サッカー・フットサル界を力強く後押しし続けている。自身の豊富なサッカー知識と熱量、そして抜群のトーク力を活かし、日本代表戦のリアルな熱狂と興奮を、力強い言葉でリスナーに発信する。
また日本代表第3戦「日本 vs スウェーデン」の解説は城が担当。グループ突破を懸けた重要な一戦を本サッカーの歴史を知るストライカーならではの視点で、激戦の模様を熱く、鋭く解説する。なお、既報のとおり、注目の初陣となる第1戦「オランダ vs 日本」および第2戦「チュニジア vs 日本」は、元日本代表・福田正博が担当し、豊富な経験を活かし、実践的な視点で解説する。
今回、実況もグループステージからその先を見据え、実力派アナウンサーが布陣を固める。第1戦と第3戦は長谷川太アナウンサー、第2戦は小宅世人アナウンサーが担当。そして、見事グループFを突破した後に待ち受ける決勝トーナメントの初戦は、高橋将市アナウンサーが控える。同局アナウンサー陣の渾身の実況にも注目だ。
大会期間中、平日の生ワイド『大竹まこと ゴールデンラジオ！』内で、期間限定の特別コーナーを放送。史上初のベスト8以上を目指すサッカー日本代表「SAMURAI BLUE」の最新情報や、FIFAワールドカップ2026の注目トピックスを、同局アナウンサーが日替わりで伝えていく。
このほか、日本代表への熱い応援コメントをリスナーから募集するプレゼント企画を実施する。特設メッセージフォームより届いたメッセージは、番組内で紹介するほか、抽選で「1試合につき3名様」に「JFA公式タオルマフラー（最高の景色を2026）」をプレゼント。大会期間中、日本代表を応援すべく、本日午後から文化放送の公式Xアカウントを日本代表のチームカラーである「サムライブルー」色に変更する。ラジオの枠を超え、SNS上でもリスナーとともに大会の熱狂を共有していく。