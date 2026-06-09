隣の部屋にいる後輩犬をお散歩に連れて行きたいので、先輩犬に「呼んできて」とお願いしたら…？人間並みに賢い行動に驚愕と絶賛の声が寄せられ、投稿は記事執筆時点で28万8000回再生を突破しています。

【動画：名前を呼んでも来ないワンコ→先輩犬に『呼んできて』とお願いした結果…『まさかの行動』】

呼んでも部屋から出てこない後輩犬

YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」に投稿されたのは、甲斐犬の「ハルヱ」ちゃんに頼みごとをした時の様子です。

この日、娘さんが後輩犬の「マメ」ちゃんをお散歩に連れて行ってくれることになったので、ママさんは隣の部屋にいるマメちゃんのお名前を呼んだそう。しかし「呼んだ？」と部屋から出てきたのは、マメちゃんではなくハルヱちゃんだったとか。

先輩犬に「呼んできて」とお願いしたら…

以前パパさんが何気なく「マメは？」と聞いた時に、ハルヱちゃんがマメちゃんを呼びに行ってくれたことを思い出したママさん。もしかしたら今回も同じことをしてくれるかも…と期待して、ハルヱちゃんに「マメを呼んできて」とお願いしてみることに。

さっそくハルヱちゃんは隣の部屋に入って、「呼んでるよ！おいで」とマメちゃんにアピールしてくれたものの、すぐに役目を放棄して戻ってきてしまったとか。「やっぱりパパが頼まないとダメか？」と諦めかけるママさんですが、もう一度「マメを呼んできて」と頼んでみたそう。

賢すぎる行動にびっくり！

するとハルヱちゃんは「ママが呼んでるよ！」とばかりに大きめの声で吠えた後で、再び隣の部屋へ。そしてしばらくすると、今度はマメちゃんを連れて部屋から出てきたそう。

まさか本当にマメちゃんを呼んできてくれるとは…！ハルヱちゃんの賢さと従順さには、驚いてしまいますね。ママさんも嬉しくなって、「おお！きた～！」と思わずはしゃいでしまったそうですよ。

この投稿には「凄いです。賢いし優しい」「絶対に言葉を理解してます！」「人間の知能を持った犬」「他の犬呼んでこれる犬は初めて見た」「本当に可愛いです」といったコメントが寄せられています。

ハルヱちゃんのお利口さんで可愛い姿や、マメちゃんやご家族との尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「川沿いに歩く【妻サヲル】」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。