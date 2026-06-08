パパブブレの塩シリーズ登場♡夏をおいしく乗り切る塩キャンディ＆グミ

暑さが本格化する季節になると気になるのが塩分補給。でも、せっかくならおいしく楽しみたいですよね♡クラフトキャンディ専門店「PAPABUBBLE（パパブブレ）」から、夏にぴったりの「塩シリーズ」が登場します。フルーツやソーダの爽やかな味わいに塩を絶妙に組み合わせたキャンディやグミは、思わず手が伸びるおいしさ。夏のおやつ時間を彩る注目アイテムをご紹介します。

フルーツ香る塩キャンディが登場

パパブブレが目指したのは、「対策として食べる」のではなく、おいしいから自然に楽しめる塩分補給です。

今回発売される塩キャンディは、ソーダやレモンの爽快感に加え、パインやマスカットのやさしい甘みをプラス。

それぞれのフレーバーに塩を組み合わせることで、暑い日でもすっきり食べられる味わいに仕上げています。

ひと粒口に入れると、フルーツの甘さと塩のアクセントが絶妙に広がり、気分までリフレッシュできそう♪外出時や仕事の合間、旅行のお供にもぴったりです。

塩ミックス

価格：塩ミックス BAG740円（税込）／塩ミックス SJAR 1,280円（税込）／塩ミックス ミニ 230円（税込）

サイズ違いで展開されているので、自分用はもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめです。

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夏限定の塩バブレッツにも注目

人気グミシリーズ「バブレッツ」からも、夏限定の塩フレーバーが登場します。

塩を加えることでフルーツやソーダの風味がより際立ち、後味は驚くほど軽やか。暑い季節でも重たさを感じにくく、ついもう一粒食べたくなるような味わいです。

フレーバーは2種類。

青色の「塩ソーダ」は爽快感あふれるすっきりとした味わい。白色の「塩グレープフルーツ」は、ほどよい酸味とフルーティーさが魅力です。

異なる味を食べ比べながら楽しめるので、家族や友人とのシェアにもぴったり。見た目も涼しげで、夏らしい気分を盛り上げてくれます。

塩バブレッツ

価格：塩バブレッツ 2個入り 360円（税込）／塩バブレッツ 9個入り 1,600円（税込）

キャンディとはまた違った食感が楽しめるので、その日の気分で選べるのもうれしいポイントです。

全国店舗と公式サイトで販売

塩シリーズは2026年6月11日（木）より発売開始。販売場所は全国のパパブブレ店舗および公式サイトです。

暑い季節になるとつい冷たい飲み物ばかりに手が伸びがちですが、手軽に持ち運べるキャンディやグミなら外出先でも気軽に楽しめます。

バッグに忍ばせておけば、気分転換やリフレッシュタイムにも活躍してくれそうです。

夏を楽しく彩る塩スイーツ

塩分補給をもっと身近に、もっとおいしく楽しめるパパブブレの塩シリーズ。爽やかなフルーツやソーダの風味に塩を組み合わせたキャンディやグミは、夏ならではのおやつとして大活躍しそうです♡

自分へのご褒美にはもちろん、家族や友人とのシェアにもおすすめ。暑い季節をおいしく快適に過ごしたい方は、ぜひチェックしてみてください。