堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』最終回が6月14日夜9時から放送されます。

【写真】ネット記事に狙われたこの人

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じる堤真一さんは、1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務めます。

※以下6月14日放送予定のネタバレを含みます。

最終回あらすじ

決勝戦は「ブルズｖｓシャーク」に決まった。

しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、ＳＮＳは責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込むネット記事が出る。

それを受け決勝戦は中止になりかけるが、国見（安田顕）の一言で、大会本部は伍鉄の辞任を条件に決勝戦を行う決断をくだす。

エースの涼に続いて司令塔の伍鉄も失い、一気にまとまりがなくなるブルズ。そんな中、人香（有村架純）は車いすラグビーに懸ける涼の思いを知り、ある行動に出る。

はたしてブルズは「シャークに勝って日本一」になれるのか？

天才宇宙物理学者・伍鉄が出す最後の答えとは…。