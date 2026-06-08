May J.、2歳娘を溺愛「時間も愛情もすべて捧げたい」 “隠し物いたずら”には苦笑い『トミカとトム』イベントで親子エピソード明かす
歌手のMay J.が6日、テレビアニメ『トミカとトム』シーズン2の放送開始記念イベントに登壇した。本作のオープニング主題歌「きみのたからもの」を担当するMay J.は、集まった子どもたちの前で同曲を初披露。さらに、一児の母として娘との微笑ましいエピソードや、今年迎えるデビュー20周年への思いも語った。
【写真】7月に新登場する「ドリームトミカ SP トミカとトム」
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と人気クリエイター・つむぱぱがコラボした『トミカとトム』は、クマのぬいぐるみ・トムが、みんなが寝静まった後にトミカで冒険やいたずらを繰り広げる、やさしいトミカの世界観を展開するブランドだ。
イベントでは、May J.らが手掛けた新主題歌「きみのたからもの」がアニメ映像とともに初公開された。楽曲制作についてMay J.は、「トムのかわいらしさや、子どもたちが1回聞いて覚えられるようなメロディーにしたいと思って作りました」と説明。「今日ここに来てくれたみんなが覚えて帰ってくれたらうれしいです」と笑顔を見せた。
イベント後半にはフルバージョンで生歌唱も披露。「今日初めて聞いた曲なのに、一緒に乗ったり手拍子してくれたりして、すごくうれしかったです」と、子どもたちの反応に目を細めた。
プライベートでは一児の母でもあるMay J.。2歳半になる娘も『トミカとトム』の大ファンだといい、「トムが大好きで、トムのぬいぐるみを持っているんですけど、いつも抱いて外に行っています」と明かした。さらに、「車も好きで、（『トミカとトム』には）いろんな種類の車が出てくるので、うれしそうに名前を繰り返して言っていますね」と、親子の日常を語った。
イベント後には、子どもとの向き合い方についても言及。「一緒にいる時は、自分の愛情も時間も全部捧げたいと思っています。たくさんのラブを届けたい」と母としての思いを語った。また、自身が歌手を目指した際に家族から支えられた経験を振り返り、「もし娘にやりたいことや夢ができたら、自分にできることを全て捧げてサポートしていきたい」と話した。
さらに、『トミカとトム』にちなみ、「おうちの中で起こる困ったことを、トミカを使ってトムに解決してもらうなら？」と質問されると、「娘が最近いろんなものを隠すようになってきて、私が絶対に見つけられないような狭い隙間に入れたりするので、そういうのを探してくれたら助かりますね」と回答。2歳半の娘の成長ぶりをうれしそうに語る一方で、思わぬ場所に隠された物を探すのに苦労していることを明かした。
また、『トミカとトム』のキャラクター同士の“相棒”関係にちなみ、自身にとっての相棒を聞かれると、「やっぱりスタッフの皆さんですね」と回答。「今年デビュー20周年になるんですけれど、20年近くずっとそばで支えてくれているので、私の良いところも悪いところも全部含めてサポートしてくれる。一番の相棒なんじゃないかなと思います」と、長年苦楽をともにしてきたチームへの感謝を口にした。
May J.が歌うオープニング主題歌「きみのたからもの」が流れる『トミカとトム』シーズン2は、2026年7月5日午前8時30分から、テレ東系列『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』内で放送される。
【写真】7月に新登場する「ドリームトミカ SP トミカとトム」
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」と人気クリエイター・つむぱぱがコラボした『トミカとトム』は、クマのぬいぐるみ・トムが、みんなが寝静まった後にトミカで冒険やいたずらを繰り広げる、やさしいトミカの世界観を展開するブランドだ。
イベント後半にはフルバージョンで生歌唱も披露。「今日初めて聞いた曲なのに、一緒に乗ったり手拍子してくれたりして、すごくうれしかったです」と、子どもたちの反応に目を細めた。
プライベートでは一児の母でもあるMay J.。2歳半になる娘も『トミカとトム』の大ファンだといい、「トムが大好きで、トムのぬいぐるみを持っているんですけど、いつも抱いて外に行っています」と明かした。さらに、「車も好きで、（『トミカとトム』には）いろんな種類の車が出てくるので、うれしそうに名前を繰り返して言っていますね」と、親子の日常を語った。
イベント後には、子どもとの向き合い方についても言及。「一緒にいる時は、自分の愛情も時間も全部捧げたいと思っています。たくさんのラブを届けたい」と母としての思いを語った。また、自身が歌手を目指した際に家族から支えられた経験を振り返り、「もし娘にやりたいことや夢ができたら、自分にできることを全て捧げてサポートしていきたい」と話した。
さらに、『トミカとトム』にちなみ、「おうちの中で起こる困ったことを、トミカを使ってトムに解決してもらうなら？」と質問されると、「娘が最近いろんなものを隠すようになってきて、私が絶対に見つけられないような狭い隙間に入れたりするので、そういうのを探してくれたら助かりますね」と回答。2歳半の娘の成長ぶりをうれしそうに語る一方で、思わぬ場所に隠された物を探すのに苦労していることを明かした。
また、『トミカとトム』のキャラクター同士の“相棒”関係にちなみ、自身にとっての相棒を聞かれると、「やっぱりスタッフの皆さんですね」と回答。「今年デビュー20周年になるんですけれど、20年近くずっとそばで支えてくれているので、私の良いところも悪いところも全部含めてサポートしてくれる。一番の相棒なんじゃないかなと思います」と、長年苦楽をともにしてきたチームへの感謝を口にした。
May J.が歌うオープニング主題歌「きみのたからもの」が流れる『トミカとトム』シーズン2は、2026年7月5日午前8時30分から、テレ東系列『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』内で放送される。