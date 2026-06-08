本拠地・エンゼルス戦に走塁中に謎の行動

【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に右前打を放って2試合連続安打をマークした。その直後、走塁中に見せたまさかの行動がファンの笑いを誘った。

1点を追う3回1死一塁。大谷はフレディ・フリーマンの右前打で一気に三塁へ進塁した。勢い余って三塁ベースをオーバーランすると、倒れ込むように帰塁。その際、両手をベースにつき、まるで腕立て伏せをするかのような動きを見せた。

試合中の思わぬ“トレーニング”にファンも即反応。「大谷選手、速い！ 三塁ベースで腕立てしてる！」「大谷選手の腕立て見られてラッキー」「オオタニサン、1安打1腕立て」「大谷楽しんでるなぁ、腕立てしちゃって」などの声が上がった。

さらに「なんで腕立てした？」「唐突な腕立て」「大谷選手の腕立てかっこよ」「キレイな腕立てだったな」「サードベースで腕立てすな」とツッコミも続出。古巣エンゼルスとの一戦で飛び出した珍シーンが、ファンをほっこりさせていた。（Full-Count編集部）