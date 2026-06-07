国際航空運送協会（IATA）は、第82回年次総会（AGM）と世界航空輸送サミット（WATS）を6月6日から8日にかけて、ブラジル・リオデジャネイロで開催する。

IATAに加盟する航空業界の首脳陣や政府関係者、サプライヤー、メディアなど約1,500人が集まり、航空業界をとりまくあらゆるテーマについて議論する。ホスト航空会社はラタム航空グループが務める。南米での開催は1999年のリオデジャネイロでの開催以来27年ぶり。

6日には各地域ごとのメディアブリーフィングや記者会見などを実施し、7日にはAGMとWATSが開催されIATAダイバーシティ＆インクルージョンアワードを発表する。WATSではCNNのリチャード・クエスト氏が司会を務める対談「CEOパネル」のほか、持続可能な航空燃料（SAF）の生産と航空会社のニーズのギャップ解消、空域確保、旅客の権利とデータ規制、AIの航空業界での活用をテーマとしたセッションを設ける。

南米最大の航空市場であるブラジルでは、2025年の総旅客数は前年比11.5％増となった。国内線は初めて1億人を突破し、国際線は2024年比17％増とコロナ前を大きく上回った。関連業界を含めると、GDPの2.1％にあたる約464億米ドルの経済効果を創出している。

IATAは、世界の航空旅客輸送量の約85％を占める370社以上の航空会社を代表する業界団体。2027年の開催地は中国・厦門で、厦門航空がホスト航空会社を務める。