何度も開け閉めしたくなる！ ダイソーの“新感覚ジップバッグ”が想像以上。スーッと閉まる「快適すぎる使い心地」
暮らしのさまざまなシーンで毎日のようにお世話になっているジップバッグ。使用する中で感じていた小さなストレスを完全に払拭してくれる画期的なアイテムを、最近DAISO（ダイソー）で見つけました。その名も「イージーロック」。新感覚の閉め心地でクセになるジップバッグなんです。
◆何度も開け閉めしたくなる！ 新感覚の「イージーロック」
DAISOのギフトバッグコーナーにあるイージーロックのジップバッグは、グレーがかった透明のシンプルなデザイン。
パッケージに「EASY LOCK」というロゴが入っているのが目印。店頭で確認したところ、3サイズのジップバッグと、B5・A4・A3のハンドル付きタイプの全6種展開となっています。
一般的なジップバッグよりもしっかりとした生地感で頑丈。よほど鋭利なもので突いたりしない限り、簡単に穴が開くようなこともなさそうです。
◆開け閉めしやすい工夫
イージーロックはマジックテープのような作りになっていて、力を入れなくても開け閉めしやすいのが特徴。ダブルジッパーのジップバッグは密閉力が高いのがメリットですが、凸凹の嚙み合わせがうまくいかず口を閉じるのに苦戦することもしばしば。
それに比べてイージーロックは嚙み合わせを気にすることなくスーッと簡単に閉めることができます。小さなお子様や年配の方でも扱いやすそう。開ける時のビリビリという音もやみつきになります。
◆あのわずらわしさからも解放！ 一方、注意点も……
筆者が購入したのは約幅19.5×高さ13×マチ5cmの1番小さなタイプと、幅22×高さ17.5×マチ6cmの中くらいのサイズ。個包装のおやつや小物類の収納に◎。
ジップバッグを閉めた時に中に入る空気が気になってしまうこと、ありますよね。筆者も、「口を少し開けては中の空気を抜いて急いでジップを閉める」を何度も繰り返すことが多々あります。
イージーロックのジップバッグは口を閉じても空気は通す仕組みなので、袋を閉じてから空気を抜くことが可能です。というより、わざわざ空気を抜こうとしなくても内部に留まりません。空気が入ることを気にせずに口を閉じられるのが、こんなにも快適だとは……。
密閉できるわけではないため、粉ものや液体を入れることはできない仕様となっています。
先ほども書いたように持ち歩き用の個包装のお菓子はOKですが、食べ物を直に入れるといった食品の保存には向いていません。
とはいえ水の中へと沈めたりしない限り、外部からの水滴等から内容物を守るという役割は十分果たしてくれるため、他の荷物と一緒にしたくないものや汚したくないものを入れておくのに便利です。
◆スーッと閉めれば自然とぺたんこに……。想像以上の使い心地！
ジップバッグなのに密閉ではないということに戸惑う人もいるかもしれませんが、通気性が良いため逆にそこがメリットになる場合もたくさんあります。
小さなおもちゃのパーツや、バラバラになりがちな文具の収納、そしてギフトバッグとしてもおすすめ！ イージーロックのノンストレス開閉を、みなさんも是非体験してみてください。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
◆何度も開け閉めしたくなる！ 新感覚の「イージーロック」
DAISOのギフトバッグコーナーにあるイージーロックのジップバッグは、グレーがかった透明のシンプルなデザイン。
一般的なジップバッグよりもしっかりとした生地感で頑丈。よほど鋭利なもので突いたりしない限り、簡単に穴が開くようなこともなさそうです。
◆開け閉めしやすい工夫
イージーロックはマジックテープのような作りになっていて、力を入れなくても開け閉めしやすいのが特徴。ダブルジッパーのジップバッグは密閉力が高いのがメリットですが、凸凹の嚙み合わせがうまくいかず口を閉じるのに苦戦することもしばしば。
それに比べてイージーロックは嚙み合わせを気にすることなくスーッと簡単に閉めることができます。小さなお子様や年配の方でも扱いやすそう。開ける時のビリビリという音もやみつきになります。
◆あのわずらわしさからも解放！ 一方、注意点も……
筆者が購入したのは約幅19.5×高さ13×マチ5cmの1番小さなタイプと、幅22×高さ17.5×マチ6cmの中くらいのサイズ。個包装のおやつや小物類の収納に◎。
ジップバッグを閉めた時に中に入る空気が気になってしまうこと、ありますよね。筆者も、「口を少し開けては中の空気を抜いて急いでジップを閉める」を何度も繰り返すことが多々あります。
イージーロックのジップバッグは口を閉じても空気は通す仕組みなので、袋を閉じてから空気を抜くことが可能です。というより、わざわざ空気を抜こうとしなくても内部に留まりません。空気が入ることを気にせずに口を閉じられるのが、こんなにも快適だとは……。
密閉できるわけではないため、粉ものや液体を入れることはできない仕様となっています。
先ほども書いたように持ち歩き用の個包装のお菓子はOKですが、食べ物を直に入れるといった食品の保存には向いていません。
とはいえ水の中へと沈めたりしない限り、外部からの水滴等から内容物を守るという役割は十分果たしてくれるため、他の荷物と一緒にしたくないものや汚したくないものを入れておくのに便利です。
◆スーッと閉めれば自然とぺたんこに……。想像以上の使い心地！
ジップバッグなのに密閉ではないということに戸惑う人もいるかもしれませんが、通気性が良いため逆にそこがメリットになる場合もたくさんあります。
小さなおもちゃのパーツや、バラバラになりがちな文具の収納、そしてギフトバッグとしてもおすすめ！ イージーロックのノンストレス開閉を、みなさんも是非体験してみてください。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。