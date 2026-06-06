最大天井高8m！ 圧倒的スケールの「RÊVE DES LUMIÈRES」

東京・有明の「ドリームパーク」の8階に、本格デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」が、2026年6月12日（金）にグランドオープンします。

「RÊVE DES LUMIÈRES」は、デジタルアート文化を牽引してきたフランスの「ATELIER DES LUMIÈRES（アトリエ・デ・リュミエール）」の系譜を継ぎ、世界展開を続けるリュミエールシリーズの10拠点目。「アートのシャワーで、目醒める。」をコンセプトに、光と音を融合された最先端のデジタル技術で表現の、本格アートを楽しむことができます。

そんな「RÊVE DES LUMIÈRES」の空間は、なんと最大天井高8m、約1500屬砲よぶ広大な展示エリアが持ち味！ 106台の高精細プロジェクターと63台のスピーカーが設置され、空間全体に広がる壮大な映像と立体的に響き渡る音響とが融合し、没入感あふれるアート鑑賞ができるのだとか。まさに「光の夢」のような幻想的な世界観に圧巻されること間違いなしです。



「RÊVE DES LUMIÈRES」の気になる内部をチェック！

オープンに先立ち、気になる施設情報をご紹介します！

ロビー / Lobby

プロジェクションによって幻想的に演出された道しるべが、来場者を「光の夢」の世界へと誘います。施設に足を踏み入れた瞬間から広がる非日常的な世界観にすでに気分はワクワク…！ きらめく光を追って、奥へと進みましょう。

イントロダクション / Introduction

メインホールで上映される作品の背景や、アーティストの人生をテキストとムービーで紹介するエリア。アートにまつわる情報を知れば、展示の期待が高まること間違いなし。

アトリエ / Atelier

メインホールで上映される作品をテーマに、現代アーティストが再解釈した作品が展示されています。古典とは異なる、現代アートの解釈……思わずハッとさせられそうですね！

メインホール / Main hall

約40分のメインプログラムと、約10分のショートプログラムが上演されるメインホールは、とっても広大！ どこにいても最高品質の映像と音響で作品を鑑賞することができます。まるで “アートのシャワー”を浴びているかのような圧倒的な没入体験に、心はうっとりです。

なかでも、全体を一望できる展望エリア「メザニン / Mezzanine」では、壮大な映像を俯瞰で楽しむことができます。離れて見ることで、また新しい世界が見えてくるのかも。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

「スパイラルシリンダー / Spiral Cylinder」は、直径9.5m、高さ6.6mの巨大な渦巻き状スクリーンの内部へ足を踏み入れることで、上映される作品の渦の中へ自ら入り込むことができる空間。透過性のある紗幕（しゃまく）を重ねた多層的な映像表現で、奥行きと立体感あふれる幻想的な世界が広がっています。

メインホールのアート表現は、渦の中ではどのように映るのでしょうか…？ 気になる方は勇気を出して、渦に飛び込んでみましょう。

インフィニット・ホライズン / Infinite Horizon

ミラーが無限に反射され、地平線の彼方まで広がるようなパノラマ空間が演出されています。壁面や床に映像が自然と溶け込み、アートが拡張されていくようなスケール感を楽しんで。

360°キューブ / 360°cube

天井を含むすべての面に映像を投影し、360°全方向から映像に包み込まれる没入空間。緻密に設計された立体的なサウンドが融合することで、まるで浮遊しているかのような感覚が生まれるといいます。新感覚のアート体験…今からときめきが止まりません！

施設内では、“体験を持ち帰ることができる”オリジナルグッズを多数取り揃えるショップも登場。どんなグッズが販売されるのかは、訪れてからのお楽しみです。

光と音が創出する、圧倒的なアートの世界に酔いしれる「RÊVE DES LUMIÈRES」。梅雨シーズンのおでかけにもおすすめ。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか♪



■RÊVE DES LUMIÈRES（れーゔ で りゅみえーる）

住所：東京都江東区有明3丁目3番8号「TOKYO DREAM PARK」8F

営業時間：10〜19時

定休日：不定休

オープン日：2026年6月12日（金）





Text：望月七愛



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

