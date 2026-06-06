赤ちゃんとママさんを取り合う猫ちゃんの姿が微笑ましいと話題です。動画には「ママさんの取り合いですね」「ママの横で寝てるプリンちゃんかわいい」等のコメントが寄せられ、5.8万回以上再生されているようです。

【動画：ママのことが大好きな猫→赤ちゃんのお世話の合間に甘えに来て…あまりにも『愛おしい光景』】

プリンくんはママさんが大好き

YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは、マンチカンのプリンくんのある日の様子です。動画の冒頭では、大好きなママさんに甘えるプリンくんの姿が。

動画撮影時ママさんは子育て中で、ようやく赤ちゃんが寝てくれたところだったそう。プリンくんは、ママさんに甘える順番待ちをしていたようです。プリンくんは、ママさんをひとりじめできてとても嬉しそうな様子だったといいます。

赤ちゃんのお世話と甘えたいプリンくん

それから、ママさんがパソコン作業を始めるとプリンくんはママさんの腕の中へ。甘えん坊のプリンくんは、いつでもママさんの近くにいたいようです。ところが、赤ちゃんが起きて泣き始めてしまったようで、ママさんは赤ちゃんのお世話に向かったそう。

プリンくんの甘えたい気持ちに応えられない時間があることにもどかしさを感じるママさんですが、プリンくんは赤ちゃんのお世話をしている間もお世話が落ち着くのを待っていてくれたそうです。

腕枕でお昼寝

その後、ママさんは赤ちゃんと一緒にお昼寝をしていたそう。プリンくんは、赤ちゃんと反対側に座ってママさんに寄り添って寝始めたといいます。

赤ちゃんが来た当初はママさんに甘えなくなってしまったというプリンくん。しかし、赤ちゃんがいる環境にも慣れてきてママさんの腕枕を取り合うようになったのだとか。甘えん坊なプリンくんが可愛い投稿となっていました。

ご紹介した投稿は5.8万回以上再生され「ママさんの取り合いですね」「ママの横で寝てるプリンちゃんかわいい」等、ママさんを取り合う甘えん坊のプリンくんが可愛いとの声が多く集まっていたようです。

YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」では、マンチカンのプリンくんとメルくんの可愛い日常のワンシーンが投稿されています。短足でもふもふの二匹がとても可愛いと話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。