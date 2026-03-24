◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第１日（５日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

１８歳のアマチュア、戸高玲奈（ルネサンス高３年）が３バーディー、１ボギーの７０で回り、首位タイと絶好のスタートを切った。身長１７２センチの恵まれた体格を生かした飛距離が持ち味。海外メジャーの全米女子オープン参戦のため、メルセデスポイントランク上位１０人中８人が不在の今大会で女子高生アマが存在感を発揮している。首位タイに７人、１打差以内１６人、２打差以内に３２人がひしめく大混戦となっている。

プロに交じっても、１８歳アマ戸高のドライバーショットは全く劣らない。計測２ホールの平均飛距離は２６１・５ヤード（ランク９位）。正確性も抜群。「ドライバーショットが安定していて第２打をフェアウェーから打てたことが良かった」。会心のラウンドを笑顔で振り返った。

１７２センチの長身でアマで４社とスポンサー契約を結ぶ。今年、受験するプロテストは優勝すれば免除されるが「３日間、アンダーパーで回ることが目標」と浮つくことはない。

尊敬する選手は木戸愛。「初めてプロの試合に出た時、とても優しくしていただいた。私も木戸さんのようなプロになりたい」。木戸も首位タイ発進。第２日は最終組、木戸はその１つ前でプレーする。最終日、２人が優勝争いを演じれば、日本女子ツアーで新たなドラマが生まれそうだ。（竹内 達朗）

◆戸高 玲奈（とだか・れいな）２００８年４月１１日、東京都生まれ。１８歳。通信制のルネサンス高３年。ゴルフは３歳から。２４年関東ジュニア１５〜１７歳の部優勝。プロツアーは昨年の樋口久子・三菱電機レディス２５位、日本女子オープン６１位。スポーツ歴水泳。「溺れないようにするためです」。身長１７２センチ。