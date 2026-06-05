ドラゴンゲート５日の後楽園大会で、男色ディーノ（４９＝ＤＤＴ）が狎錣Ε汽薀蝓璽泪鶚畤袈尭麩困鵬勝した。

この日の第３試合では、新橋が山手線の駅名にちなんだレスラーと一騎打ちを行う「新橋二郎特別研修 山手線迷勝負数え唄」が開催。「新宿駅代表・Ｘ」として登場したディーノは、新橋から受け取った名刺を股間にイン。新橋が犲莪先瓩箸療渡辰虜巴罎任發構いなしに、馬乗りになるなどやりたい放題だ。

しかし、商談を邪魔された新橋から怒りのドロップキック、場外で反転式ボディーアタックでの反撃にあい、フォールを狙われるピンチに陥った。だが、これをお決まりのセクハラでキックアウト。

その後、両者はコスチュームを脱ぎ激しいエルボーの打ち合いを展開。新橋のロープを利用したボディーアタックもリップロックで封じた。最後は名刺を渡すと見せかけて頭部を股間に誘導し、男色ドライバーをさく裂。そのまま漢固めで決着をつけた。

試合を終えた新宿駅代表は「（山手線は）駅いっぱいあるから、新宿はなかなか無理よ。桃鉄でも高いもん、新宿」とレベルの違いを主張。その上で「二郎ちゃん、アンタも自分のキャリアを作り上げていくために、ちゃんとこの山手線を勝ち越すように。そして勝ち越した後、もう１回新宿にやってくればいいんじゃないかしら」と激励し、再戦を誓った。

また、次回の山手線迷勝負数え唄（７月２日、後楽園大会）では、大塚駅代表の投入を予告していた。