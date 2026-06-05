放送開始『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』不穏すぎる冒頭シーンがコチラ

ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストの扮装写真が続々と公開されています。

今回は、毛利輝元の使者として暗躍する「外交僧」をご紹介！

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【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

安国寺恵瓊（あんこくじえけい）



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

ーー武将に仕え、講和の交渉などにあたる「外交僧」。

毛利輝元の使者として、西国へ侵攻してきた織田との間に立ち、暗躍する。

＜安国寺恵瓊・立川談春さんコメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。

安国寺恵瓊は残された資料が多くありません。

まず、その事実に驚きましたが、禅僧にはすべてを言葉や読み物として残す、ということに重きを置かないという考えがあると教わりました。

また毛利、徳川にとっても恵瓊を悪役にしておくことで都合のよいことがあったのでしょう。

その意味では歴史の闇に葬られた人なのかもしれない、ならばある程度は自由に演じてもいいのかな、と思いながら臨みました。

■実際に現場に入ってみてのご感想を教えてください。

「外交」がどれほど繊細で重要なものかを日々感じる世界の現状。

そんな時代に毛利家の存続だけを願って必死の外交交渉をする恵瓊を演じていると前に立ち塞がる「豊臣兄弟」は間違いなく手強い二人ですが、不思議なことに恵瓊自身は特に秀吉に奇妙な「友情」のようなものを感じているような気がしてなりません。

なお、新キャスト発表を受けて、SNSでは数々のコメントが寄せられています。

「談春師匠の安国寺恵瓊、楽しみ」「いいねー、胡散臭くて！」「似合いすぎて本物かと思いました」「想像していた通りのお顔すぎて『えっ！？』ってなった」といった期待の声が。

『いだてん〜東京オリムピック噺〜』の池田勇人役、『どうする家康』の佐久間信盛役に続き、3作目の大河出演となる立川談春さん。

本作で立川さん演じる安国寺恵瓊がどのような存在感を放つのか、注目が集まりそうです。