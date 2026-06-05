料理研究家・リュウジ氏（40）が5日に公式X（旧ツイッター）を更新。実業家・堀江貴文氏（53）の発言に反論した。

堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REAL VALUE」で、「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて」とユーチューバー・SUSURUを批判。続けて「リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言ってもいいと思ってるんだろうね」と、リュウジ氏の名前も出した。

また、堀江氏は、同番組で、格闘技大会「BreakingDown（ブレイキングダウン）」への参戦に意欲を示し、対戦相手の候補として、リュウジ氏の名前を挙げていた。

リュウジ氏は、堀江氏のブレイキングダウンについての「俺が出ないとしたらススルか、りゅうじか、ひろゆきから、山本一郎が辞退したってことやからな」という投稿を引用し、「堀江さん、WAGYUマフィア行こうって提案に快諾したのにも関わらずそちらの勝手な理由で辞退したのによくそんなん言えますね」と“反論”した。

リュウジ氏と堀江氏は、堀江氏がプロデュースした会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA（ワギュウマフィア）」の食用菊を使ったパフォーマンスを巡り、“対立”した因縁がある。