R-1優勝経験のあるピン芸人が、狙っている女性芸能人5人の名前を赤裸々に明かし、スタジオからツッコミを受ける場面があった。

【映像】しんいちが毎年60万円を貢ぐ女性（顔出しアリ）

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したお見送り芸人しんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

番組スタッフからの質問に答える流れで、年収や高額な月収、その使い道が後輩への奢り代や複数のグラビアアイドルとのデート代、家賃などであることを次々と明かしたしんいち。

何でも答えるしんいちに、スタッフはさらに「芸能界で今一番狙ってる人は？」という質問をぶつける。これにしんいちは「鈴木奈々、ゆきぽよ、ダレノガレ明美、橋本梨奈」と、迷うことなく4人の名前を挙げた。

それにとどまらず、「川栄（李奈）さんも最近狙ってます」と5人目の名前を追加。その理由について、「離婚したし、もういいかなと思って。すぐ（SNS）フォローしました」とあっさりと明かし、スタッフからは「こわ」と引かれていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。