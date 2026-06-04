本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模



6/4（木）



EUR/USD

1.1500（31億ユーロ）

1.1510（5.86億ユーロ）

1.1520（8.13億ユーロ）

1.1570（28億ユーロ）

1.1600（30億ユーロ）

1.1620（8.10億ユーロ）

1.1630（7.90億ユーロ）

1.1640（21億ユーロ）

1.1650（13億ユーロ）

1.1700（23億ユーロ）

1.1705（6.58億ユーロ）

1.1710（30億ユーロ）

1.1715（16億ユーロ）

1.1720（6.03億ユーロ）

1.1750（11億ユーロ）



USD/JPY

158.00（28億ドル）

158.30（7.50億ドル）

158.50（21億ドル）

158.80（5.84億ドル）

159.00（54億ドル）

159.25（9.00億ドル）

159.50（15億ドル）

159.75（10億ドル）

160.00（30億ドル）

160.25（5.83億ドル）

160.30（7.77億ドル）

161.00（9.48億ドル）



GBP/USD

1.3360（7.21億ポンド）

1.3380（8.59億ポンド）

1.3545（5.68億ポンド）

1.3550（7.40億ポンド）



ユーロドルは1.1500から1.1750の範囲で大・中規模設定が分布している。特に、現在の水準に近い1.1570（28億ユーロ）と1.1600（30億ユーロ）の大規模設定があり、強いマグネット効果が想定される。

ドル円は158.00から161.00に至る範囲で、期限設定が分布。現在の水準に近い160.00には30億ドルの大規模設定が観測されている。また、159.00には54億ドルの特大規模の設定もある。ユーロドルと同様に強いマグネット効果が想定される。

ポンドドルは1.3360から1.3550にかけて中規模設定が散見されている。1.3380と1.3545が比較的近い設定水準になっている。

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