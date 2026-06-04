マイケルを演じた甥のジャファー・ジャクソン「生涯一度の素晴らしい経験でした」
映画『Michael／マイケル』（12日公開）でマイケル・ジャクソン役を演じたジャファー・ジャクソンが4日、都内で行われたジャパンプレミアに登壇。幼少期のマイケルを演じたジュリアーノ・ヴァルディ、本作のプロデューサーのグレアム・キング、香取慎吾、ちゃんみなとトークを展開した。
【写真】香取慎吾から花束を受け取り笑顔を見せるジャファー・ジャクソン
ジャファーは冒頭、「マイケルは日本と日本のファンを愛していました。この作品を日本のみなさんと分かち合えることをうれしく思います」とあいさつ。イベント終盤には「日本のみなさんは僕が生まれる前からずっとマイケルを愛し続けてくれた。その愛をこの目で見ています」と感謝。「世界中でプレミアを行ってきましたが、東京が最後のプレミアの地です。マイケルの日本愛を考えれば最高の場所だと思います」と語った。
さらに「生涯一度の素晴らしい経験でした。この思いとともに生きていきたい」と作品への思いを明かした。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。
【写真】香取慎吾から花束を受け取り笑顔を見せるジャファー・ジャクソン
ジャファーは冒頭、「マイケルは日本と日本のファンを愛していました。この作品を日本のみなさんと分かち合えることをうれしく思います」とあいさつ。イベント終盤には「日本のみなさんは僕が生まれる前からずっとマイケルを愛し続けてくれた。その愛をこの目で見ています」と感謝。「世界中でプレミアを行ってきましたが、東京が最後のプレミアの地です。マイケルの日本愛を考えれば最高の場所だと思います」と語った。
マイケル・ジャクソンは、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超え、全世界的なアイコンとなった“キング・オブ・ポップ”。本作では、世界的スターへと駆け上がる若き日のマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独、父の支配と自身の理想の狭間で葛藤しながら、数々の名曲を生み出していく姿を描く。