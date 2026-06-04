GACKT、中田秀夫監督から「素晴らしかったです」を“カツアゲ” 伊藤健太郎も爆笑
俳優の伊藤健太郎、GACKT、中田秀夫監督が4日、都内で行われたWOWOWで放送・配信される『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（6月7日スタート、毎週日曜後10：00／全6話※第1話無料）の完成報告会に参加した。
【写真】楽しそう！円になって笑い合う伊藤健太郎＆木村文乃＆GACKT
平凡だったが次第に“死を執筆する男”へと変貌する主人公の伊崎耀を伊藤が演じ、伊崎の人生を大きく狂わせる謎の男・黒川秋峰を演じるのがGACKTとなる。ミステリアスなキャラクターを演じたGACKTは「1番最初に役のイメージを作るのに監督と話をした。とにかく監督のイメージを、どこまで具現化できるのか、というのを僕はいつも思っている」と話し、「どうでした？」と中田監督にむちゃぶり。急に話題を向けられた中田監督は「素晴らしかったです」と慌てて返したが、伊藤は「急に振られたら監督だってびっくりしますよね！」と苦笑い。GACKTは「このタイミングで『いやぁ…』と言われてもね」と称賛の言葉を“カツアゲ”した自覚を語り、伊藤も爆笑だった。
本作は、韓国作家イム・ソンスンによる小説『コンサルタント』を原作としたダークサスペンス。ミステリー小説家志望の冴えない男・伊崎耀（伊藤健太郎）が、謎の組織“カンパニー”に引きずり込まれ、“完璧な暗殺シナリオ”を執筆する「暗殺専門コンサルタント」として生きていく姿を描く。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、木村文乃も参加した。
【写真】楽しそう！円になって笑い合う伊藤健太郎＆木村文乃＆GACKT
平凡だったが次第に“死を執筆する男”へと変貌する主人公の伊崎耀を伊藤が演じ、伊崎の人生を大きく狂わせる謎の男・黒川秋峰を演じるのがGACKTとなる。ミステリアスなキャラクターを演じたGACKTは「1番最初に役のイメージを作るのに監督と話をした。とにかく監督のイメージを、どこまで具現化できるのか、というのを僕はいつも思っている」と話し、「どうでした？」と中田監督にむちゃぶり。急に話題を向けられた中田監督は「素晴らしかったです」と慌てて返したが、伊藤は「急に振られたら監督だってびっくりしますよね！」と苦笑い。GACKTは「このタイミングで『いやぁ…』と言われてもね」と称賛の言葉を“カツアゲ”した自覚を語り、伊藤も爆笑だった。
原作は、英国推理作家協会（CWA）主催の世界的ミステリー文学賞「ダガー賞」翻訳部門の最終候補にもノミネートされた話題作。韓国のU+tvでの配信も決定しており、日韓で注目を集めている。
会見には、木村文乃も参加した。