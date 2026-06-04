SVリーグがX更新

バレーボールのSVリーグは1日、公式Xを更新。今季の男女優勝チームの主力選手による集合写真の別バージョンを公開すると、ファンの視線が集中した。

SVリーグの男子は大阪ブルテオンがチャンピオンシップを制して頂点に。レギュラーシーズン優勝はサントリーサンバーズ大阪だった。

女子はSAGA久光スプリングスがチャンピオンシップで優勝し、レギュラーシーズンはNECレッドロケッツ川崎が制した。

SVリーグはXやインスタグラムで、サントリーサンバーズ大阪の高橋藍、大阪ブルテオンの西田有志、SAGA久光スプリングスの栄絵里香、NECレッドロケッツ川崎の佐藤淑乃がスーツ、ドレスでキリっと決めた写真を公開。ファンの間で「美男美女たちすぎる」などと話題になっていたが、1日にはXに「そしてこちらがオフショット」として4人が表情を崩している別バージョンを投稿した。

X上のファンの視線も集中。「素敵すぎる」「家族写真みたい 仲良し4姉弟妹」「なんこれ、かわいすぎる！笑」「やっぱりオフショットいいね」「めちゃくちゃ楽しそう」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）