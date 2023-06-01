W杯に挑む日本代表がモンテレイで“異例づくめ”の始動！アイスランド戦途中交代の主将・遠藤が初日から欠席、瀬古が別メニュー
北中米ワールドカップに挑む日本代表は５月31日のアイスランド戦に１−０で勝利。６月２日に事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイに移動し、３日に初日のトレーニングを行なった。
この日の練習から、クラブ事情でアイスランド戦を欠場した鎌田大地が合流。ただ、その試合で「足の違和感」で前半のみで途中交代した主将のMF遠藤航は欠席。ホテルで別メニューとなった。
また、DFの瀬古歩夢も途中で全体練習から外れ、別メニューとなっている。
前日の悪天候でグラウンドの状態が悪化したため、急遽、練習場が変更となり、17時の予定だった開始時間は気象条件などを考慮して10時に。“異例づくめ”のスタ―トとなった。
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーは以下の通り。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
この日の練習から、クラブ事情でアイスランド戦を欠場した鎌田大地が合流。ただ、その試合で「足の違和感」で前半のみで途中交代した主将のMF遠藤航は欠席。ホテルで別メニューとなった。
また、DFの瀬古歩夢も途中で全体練習から外れ、別メニューとなっている。
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーは以下の通り。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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