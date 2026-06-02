タレント・加藤紗里の“熱すぎる推し活”がSNSをザワつかせている。

「加藤さんは6月1日までに更新したInstagramで、大ファンである藤原竜也さんの44歳の誕生日を盛大に祝福したのです。

この日、加藤さんは《happy birthday竜也》とハートマーク入りで誕生日を祝福しました。さらに《小学校から帰ってきたときに天国のキスが放送されてて、イナズマ が落ちるってこうゆうことか!思いました》と、1999年放送のドラマ『天国のKiss』（テレビ朝日系）で藤原さんを見たときの衝撃を回顧し、《27年目になりますが今でもずっとずっと推しです 今年もたくさん舞台見にいきます!!》と、変わらぬ愛情をつづっていました」（芸能担当記者）

さらに注目されたのは、その熱量の示し方だった。

「加藤さんは胸元の開いた水着姿で、自宅に飾られた“推し活スペース”を公開しました。そこには、藤原さんの写真を使った自作グッズがずらりと並んでおり、藤原さんとの2ショット風写真などが飾られていました。

なかでも目を引いたのが、2人がベッドで抱き合っているような、画像を合成して作ったアクリルスタンドです。ほかにも藤原さんの写真やグッズがところ狭しと並べられ、27年という思いの強さが伝わる内容でした」（同前）

芸能プロ関係者が、加藤の近況について語る。

「加藤さんは2019年9月、不動産経営者と結婚し、翌20年1月には3カ月でのスピード離婚を発表しました。同年4月に第1子女児を出産し、現在はシングルマザーとして子育てと仕事を両立させています。

今回の投稿は、そんな多忙な日々のなかで、活力となっている“推し”の誕生日に没頭した1日だったのでしょう」

一途な思いは本物のようだ。